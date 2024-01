Laurie Anderson wird Gastprofessorin an Essens Folkwang-Uni

Essen Die Folkwang-Universität bekommt eine weitere prominente Lehrkraft: Nach Marina Abramovic übernimmt nun Laurie Anderson die Bausch-Professur.

Die Essener Folkwang-Universität der Künste hat nach Performance-Star Marina Abramovic eine weitere prominente Künstlerin für die zum zweiten Mal ausgelobte Pina Bausch Professur gewonnen. Laurie Anderson, international renommierte Schriftstellerin, Regisseurin, Komponistin, bildende Künstlerin, Musikerin und Sängerin, wird im Sommersemester 2024 mit ausgewählten Folkwang Studierenden aller künstlerischen Disziplinen arbeiten.

Die US-Amerikanerin spricht von einer großen „Ehre, diese Professur im Namen von Pina Bausch zu übernehmen. Mit ihrem mutigen, faszinierenden und revolutionären Werk hat sie mich inspiriert und ich hoffe, dass ich junge Künstlerinnen und Künstler, Denkerinnen und Denker auf Wege führen kann, die ihrem Beispiel folgen.“

Folkwang-Rektor zeigt sich begeistert

Folkwang-Rektor Andreas Jacobs zeigt sich nicht minder begeistert über die Wahl: „Anderson verkörpert perfekt, was wir uns für den interdisziplinären Ansatz dieser Professur wünschen.“ Die 76-Jährige habe im Laufe ihrer bewegten künstlerischen Geschichte bahnbrechende Werke geschaffen – gleichermaßen im Bereich der bildenden Künste, des Theaters wie auch in der experimentellen Musik und Technologie, heißt es in einer ersten Mitteilung der Universität. Gefeiert würde sie nicht zuletzt für ihren Ansatz, Musik, Performance-Kunst und Technologie miteinander zu verbinden und so die Grenzen des künstlerischen Ausdrucks zu verschieben.

Laurie Anderson hat unzählige multimediale Bühnenperformances realisiert, zehn Bücher veröffentlicht und wurde bereits für fünf Grammy Awards nominiert. Die bislang umfangreichsten Einzelausstellungen wurden ihr erst kürzlich im Hirshhorn Museum, Washington DC, und im Moderna Museet, Stockholm gewidmet. Aktuell arbeitet Anderson an einer Oper, ARK, für das Manchester International Festival 2024.

Pina Bausch Professur wird vom Land NRW getragen

Die nach Pina Bausch benannte Gastprofessur wurde vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Wintersemester 2022/23 erstmals eingerichtet - in Zusammenarbeit mit der Pina Bausch Foundation. International herausragende Künstlerinnen und Künstler aus allen Disziplinen werden so jeweils für ein Jahr an die Folkwang Universität der Künste berufen. Gemeinsam mit den Studierenden sollen sie neue Arbeitsweisen entwickeln sowie ein alle Grenzen überschreitendes Denken und Forschen umsetzen.

Eine öffentliche Abschlusspräsentation mit Laurie Anderson ist für den Juli 2024 angedacht. Marina Abramovic hatte mit ihrer „54 Hours Performances“ im Museum Folkwang 2023 rund 10.000 Besucher angelockt.

