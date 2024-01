„Essen stellt sich quer“ ruft zu Demo gegen die AfD auf

Demo gegen die AfD: In Duisburg wurde am Samstag (13.1.2024) gegen das Neujahrstreffen der Partei in der Glückauf-Halle im Stadtteil Homberg protestiert.

Essen. Das Bündnis „Essen stellt sich quer“ ruft zu einer Demo gegen die AfD auf: Man müsse die rassistische Partei „mit allen Mitteln bekämpfen“.

Das Bündnis „Essen stellt sich quer“ ruft zu einer Kundgebung unter dem Motto „Gegen die AfD – Nie wieder ist jetzt“ am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr am Rüttenscheider Stern auf. „Die antidemokratische AfD hat sich auf den Weg gemacht und will dieses Land nach ihren Vorstellungen umkrempeln. Es ist daher nicht mehr Fünf vor Zwölf, sondern Punkt Zwölf“, schreiben die Veranstalter. Als antifaschistisches und antirassistisches Bündnis wollen man „den rechtsextremen Kräften der AfD eine klare Haltung entgegensetzen“.

Durch die Enthüllungen des Recherchenetzwerks „Correctiv“ sei erneut klar geworden, dass die AfD „auch im Kern eine faschistische Partei ist, die millionenfache Deportationen von in Deutschland Lebenden unverhohlen diskutiert“. Correctiv hatte dieser Tage über ein Geheimtreffen im November 2023 in Potsdam berichtet, bei dem Mitglieder der AfD mit Personen aus der Identitären Bewegung, völkischen Nationalisten sowie Mitgliedern von CDU und Werteunion zusammengekommen sein sollen. Die Teilnehmer besprachen demnach eine erzwungene „Remigration“ im großen Stil: Bis zu zwei Millionen Menschen sollten in einen „Musterstaat“ in Afrika umgesiedelt werden.

Bündnis will AfD „mit allen Mitteln bekämpfen“

Die AfD sei rassistisch, sexistisch und chauvinistisch, heißt es im Demo-Aufruf. „Sie muss auf allen Ebenen und mit allen Mitteln bekämpft werden. Überall in Deutschland und auch im Ruhrgebiet gehen aktuell Menschen auf die Straße, um nicht länger eine schweigende Mehrheit zu sein.“

Nach der Kundgebung mit einem Redebeitrag von Correctiv-Gründer David Schraven wollen die Teilnehmer zur Grugahalle ziehen, „die schon mehrfach Veranstaltungsort diverser AfD-Parteitage war“. Man hoffe auf zahlreiches Erscheinen und freue sich auf einen bunten und lauten Protest.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen