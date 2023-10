Schon wieder Feuer auf dem ehemaligen Kutel-Gelände: Zwei Löschzüge der Essener Feuerwehr hatten den Brand am Palmbuschweg in Altenessen dieses Mal schnell unter Kontrolle.

Feuerwehr Brandserie auf Kutel-Gelände: Schon wieder Feuer in Essen

Essen. Brandserie in Altenessen: Im Laufe von nur wenigen Monaten musste die Essener Feuerwehr schon sieben Mal zum früheren Kutel-Gelände ausrücken.

Die Brandserie auf dem Kutel-Gelände in Altenessen wird immer rätselhafter. Jetzt hat es schon wieder auf dem verlassenen Milchhof nahe dem Palmbuschweg gebrannt. „Es ist für uns bereits der siebte Einsatz“, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. Ist ein Serientäter am Werk?

Altenessener Straße / Ecke Palmbuschweg: Einsatzkräfte der Polizei sperren den Palmbuschweg ab. Foto: Justin Brosch

Der Alarm lief am Mittwoch (11. Oktober) um 16.11 Uhr bei der Feuerwehr auf. Als die Einsatzkräfte am Palmbuschweg eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Bereich des leerstehenden Gebäudes fest.

Schnell habe sich herausgestellt, dass Müll in Brand geraten war.

Starke Rauchentwicklung: Ein Haufen Müll brannte

Durch den Einsatz von zwei Trupps unter Atemschutz, die handgeführte Strahlrohre einsetzten, habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden können, berichtet der Feuerwehrsprecher.

Um eine so genannte Rückzündungsgefahr auszuschließen, setzte die Feuerwehr Schaummittel ein.

Vorsorglich wurde das Gelände auf weitere Brandstellen abgesucht.

In den letzten Monaten war die Feuerwehr Essen bereits mehrfach auf dem verlassenen Gelände im Einsatz.

Ám 9. Mai 2023 etwa war in dem In dem Verwaltungsgebäude ein Teppich in Brand geraten. Zwei Personen mussten nach Angaben der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden. Sie hatten dort offenbar Unterschlupf gefunden.

Der vorerst letzte Feuerwehreinsatz auf dem Kutel-Gelände liegt nur zwei Wochen zurück.

Im aktuellen Fall haben Brandsachverständige der Kriminalpolizei die Ermittlung der Brandursache übernommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Führungsdienst, sowie dem Rettungsdienst für rund eine Stunde im Einsatz.

