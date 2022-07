Wochenend-Tipps für Essen: Gruga-Sommerfest und Hitzewelle

Ein Fest für Bierliebhaber: Am Wochenende findet in Essen die Bierbörse statt – mit heimischen und exotischen Sorten. Mehr Tipps gibt es im Video.

Essen. Bierbörse und Gruga-Sommerfest locken am Wochenende all jene, die nicht ins Freibad gehen. Unsere Freizeittipps fürs Wochenende in Essen.

Jedes Wochenende finden in Essen verschiedene Veranstaltungen statt. Hier gibt die Redaktion Tipps und Informationen, was, wo, wann los ist. Hier die Freizeit-Tipps für das Wochenende, 15. bis 17. Juli.

Das ist am Wochenende in Essen los: Unsere Veranstaltungstipps

1. Gruga-Sommerfest: Zum Sommerfest an der Grugahalle ab Freitag, 15. Juli, haben sich über 60 Aussteller angekündigt. Zum Stöbern und Entdecken lädt außerdem ein Trödelmarkt ein. Neben diversen Imbiss- und Getränkeständen bieten Fahrgeschäfte und Laufgeschäfte sowie Kinderkarussells zudem die Basis für Kirmesvergnügen. Nach Einbruch der Dunkelheit steigt am 15. Juli ein Feuerwerk. Das Fest ist montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet und endet am Sonntag, 24. Juli.

Zum Sommerfest an der Essener Grugahalle kommen traditionell viele Familien. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

2. Bierbörse: Den Termin sollten sich Bierliebhaber notieren: Vom 15. bis 17. Juli findet auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt eine Bierbörse statt. Besucher können an den drei tagen zahlreiche heimische aber auch exotische Biersorten probieren. Damit auch das Ambiente stimmt, verwandelt sich der Kennedyplatz in mehrere kleine Biergärten. Die Bierbörse ist am Freitag von 15 bis 24 Uhr geöffnet, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter: www.bierboerse.com

Zur Bierbörse sind Interessierte am Wochenende auf dem Essener Kennedyplatz eingeladen. Foto: Fredrik von Erichsen / picture alliance / dpa

3. XXL-Sandkasten Mitten in der Essener Innenstadt, auf dem Burgplatz, gibt es einen „XXL-City-Sandkasten“. Bis in den Oktober hinein (8.10.) soll dieser Familien den Besuch in der Innenstadt verschönern. Im 14 mal 14 Meter großen Sandkasten können montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr Sandburgen gebaut und Löcher gebuddelt werden. Dafür sind 52 Kubikmeter Spielplatzsand angeliefert worden. „Wenn die Eltern shoppen gehen, können sie beim Besuch in der Innenstadt mit ihren Kindern den Burgplatz ansteuern“, sagt Ina Will von der EMG. Aber auch Erwachsene können sich an dem Strand ohne Meer entspannen.

Auf dem Burgplatz mitten in der Essener Innenstadt ist ein „XXL-City-Sandkasten“ aufgebaut worden sein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

4. Folkwang und die Stadt: Wie sieht es heute – knapp 100 Jahre nach der Gründung des Museum Folkwang in Essen – mit der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe an der Kunst aus? Und wie stellt sich die Kunst zu zentralen gesellschaftlichen Fragen nach Integration, kultureller Vielfalt, Nachhaltigkeit, Globalisierung, Digitalität, urbanem Leben und Stadtentwicklung? Kommen die Menschen ins Museum, um Antworten zu finden, oder muss das Museum auf die Menschen zugehen und ihnen dort, wo sich die Fragen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld stellen, begegnen? Das Projekt Folkwang und die Stadt widmet sich mit Initiativen, Vereinen, Communities und Entscheidungsträgern Zukunftsthemen und der Rolle von Kunst und Kultur in aktuellen Transformationsprozessen. Die Ausstellung im Essener Stadtraum rund um den Berliner Platz präsentiert Kunstprojekte, die eine neue Kooperation zwischen Kunst und Gesellschaft erlebbar machen und das Museum zur Stadt hin öffnen. 13 der 18 Projekte sind auf einem Rundkurs zu besichtigen, für den man gut und gern zwei Stunden Zeit mitbringen könnte; mittwochs (18 Uhr) und sonntags (16 Uhr) gibt es Führungen; Start ist am Eco-Village auf dem Berliner Platz, Anmeldungen unter info@museum-folkwang.essen.de

Die „Eco-Village“ las Teil von „Folkwang und die Stadt“ am Berliner Platz in Essen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

5. Hitze: Es wird heiß am Wochenende. Wer Abkühlung sucht, findet sie in den Essener Biergärten, am See oder in den Freibädern. Hier die Öffnungszeiten und Preise:

Grugabad : Am Grugabad 10, geöffnet montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt 2,50 Euro. Onlinetickets: www.essen.de/grugabad

: Am Grugabad 10, geöffnet montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt 2,50 Euro. Onlinetickets: www.essen.de/grugabad Freibad Kettwig : Im Teelbruch 10-12, geöffnet montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr sowie am Nachmittag von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4, ermäßigt 2,50 Euro, Familien zahlen 8,50 Euro. Onlinetickets: www.essen.de/grugabad

: Im Teelbruch 10-12, geöffnet montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr sowie am Nachmittag von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4, ermäßigt 2,50 Euro, Familien zahlen 8,50 Euro. Onlinetickets: www.essen.de/grugabad Oststadtbad Freisenbruch : Schultenweg 44, geöffnet samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr; montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Die Nutzung des Sprungbeckens ist wegen eines technischen Defektes vorerst nicht möglich. Der Eintritt kostet 4, ermäßigt 2,50 Euro, Familien zahlen 8,50 Euro.

: Schultenweg 44, geöffnet samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr; montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Die Nutzung des Sprungbeckens ist wegen eines technischen Defektes vorerst nicht möglich. Der Eintritt kostet 4, ermäßigt 2,50 Euro, Familien zahlen 8,50 Euro. Seaside Beach am Baldeneyseee : täglich ab 10 Uhr geöffnet, aber nur bei gutem Wetter. Kinder bis einschließlich fünf Jahren haben freien Eintritt, Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen 2,50 Euro, Schüler und Studenten vier Euro, Erwachsene fünf Euro. Aktuelle Infos unter https://seaside-beach.de/

: täglich ab 10 Uhr geöffnet, aber nur bei gutem Wetter. Kinder bis einschließlich fünf Jahren haben freien Eintritt, Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen 2,50 Euro, Schüler und Studenten vier Euro, Erwachsene fünf Euro. Aktuelle Infos unter https://seaside-beach.de/ Freibad Hesse in Dellwig: Scheppmannskamp 6, montags bis mittwochs und freitags von 6 bis 19 Uhr geöffnet, donnerstags, samstags und sonntags von 7 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt 2,50 Euro. Frühschwimmer zwischen 6 und 8 Uhr zahlen drei, ermäßigt zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Das Freibad-Team in Essen-Dellwig erwartet am Wochenende einen großen Ansturm. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Termine

Rock & Pop

Guitar Gangsters + Web of Sound, Sa 20 Uhr, Freak Show, Punkrock, Grendplatz 2 a.

Jazz & Blues

Jazz Prüfungen, Pina Bausch Theater, Sa 18.30 Uhr, Folkwang Uni der Künste, Klemensborn 39.

Nils Landgren Funk Unit, Halle 5, Sa 20 Uhr, Zeche Zollverein, Jazz in the City, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Schauspiel

Meine neue Perle Rosy Roboter, Sa

20 Uhr, Theater Courage, Komödie von Gaby Dauenhauer, Goethestr. 67, 0201 791466.

Varieté & Show

Undressed, Sa 16, 20 Uhr, So 14, 18 Uhr, GOP Varieté Essen, Rottstr. 30, 0201 2479393.

Wissen, Vortrag, Film

Sonnenbeobachtung, So 14-16 Uhr, Walter-Hohmann-Sternwarte, (nur bei klarem Wetter), Wallneyer Straße 159.

Kinder- & Jugendbühne

Tigerwild, Theaterpavillon an der Ballspielwiese, Sa 15 Uhr, Grugapark, ab 4 Jahre, Norbertstr. 2,

0201 8883106.

Ritter Rost, Theaterpavillon an der Ballspielwiese, So 15 Uhr, Grugapark, ab 4 Jahre, Norbertstr. 2,

0201 8883106.

Ausstellung & Museum

Gedankengang - Kunstinstallation, Sa, So 9-19 Uhr, Grugapark, von Jörg Dißmann, Open Air Ausstellung, Norbertstr. 2.

15 Tafeln aus dem Nationalen Museum des Holodomor-Genozids in Kiew, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Wechselausstellung, Edmund-Körner-Platz 1.

Beyond Emscher. Fotografische Positionen aus der Gegenwart, Mischanlage Areal C, Sa, So 10-18 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181.

Candice Breitz - Whiteface, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Sonderausstellung, Gelsenkirchener Str. 181.

Heiko Tiemann: Was bleibt – von den Menschen und ihren Orten?, Rundeindicker im Portal der Industriekultur in der Kohlenwäsche, Sa, So 10-18 Uhr, Zeche Zollverein, Sonderausstellung zur aktuellen Fotografie im Ruhrgebiet, Gelsenkirchener Str. 181.

Historische Ausstellung Krupp, Sa, So 10-18 Uhr, Villa Hügel, Hügel 15.

Mustafas Traum, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Fotografien von Henning Christoph zum türkischen Leben in Deutschland 1977 - 1989, Gelsenkirchener Str. 181.

Natur und Kulturgeschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Dauerausstellung, Gelsenkirchener Str. 181.

Neue Welten - Die Entdeckung der Sammlung, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Quellen jüdischer Traditionen, Jüdische Feste, Sa, So 10-18 Uhr, Alte Synagoge, Geschichte der jüdischen Gemeinde Essen, nur mit Anmeldung unter 88 45 218, Edmund-Körner-Platz 1.

Schätze aus den Sammlungen, Sa, So 10-18 Uhr, Mineralien-Museum, Kupferdreher Str. 141 - 143.

Schatzkammer St. Ludgerus, Sa, So 10-12, 15-17 Uhr, Abteikirche Werden, Brückstraße 54.

We want you! Von den Anfängen des Plakats bis heute, Sa, So 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1.

Der Essener Domschatz, Sa, So 11-17 Uhr, Domschatzkammer, Burgplatz 2.

The Palace of Projects, Areal C Kokerei, Salzlager, Heinrich-Imig-Str. , Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, ein leuchtendes Kunstwerk von Ilya und Emilia Kabakov, Gelsenkirchener Str. 181.

Weltgrößte Ausstellung zeitgenössischen Designs, Areal A Schacht XII, Kesselhaus A7, Sa, So 11-18 Uhr, Red Dot Design Museum, versch. Sonderausstellungen, Gelsenkirchener Str. 181.

Folkwang und die Stadt, Zentrale Ausgangspunkt Berliner Platz, Sa, So 12-20 Uhr, Essener Innenstadt, die große Stadtraumausstellung in der Essener City Nord.

Peter Piller - Unbestimmte Linien, Sa, So 14-17 Uhr, Kunstverein Ruhr e.V., Kopstadtplatz 12.

Schloß Borbeck und die Fürst-Äbtissinnen, Sa, So 14-18 Uhr, Schloß Borbeck, historische Dauerausstellung, Führungen nach Absprache, Schloßstr. 101.

Amir Omerovic & Milan Mihajlovic - Connected, Sa 19-23 Uhr, So 15-18 Uhr, Kunstwerden e.V., Ruhrtalstr. 19.

100 Beste Plakate 21 - Deutschland Österreich Schweiz, Areal A, Schacht XII, Halle 8, So 17 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181.

Führung, Fahrt & Tour

Rätsel-Reise, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, mit der Museumstasche auf Erkundungstour, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Kohlenwäsche mit Ausblick, Besucherzentrum, Sa, So 10.30-15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Führung durch die Kohlenwäsche, stündlich, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Stadtrundfahrten durch Essen, Ruhrgebiet Stadtrundfahrten, Bushalteplatz, Sa, So 10.30-12.30, 13-15, 15.30-17.30 Uhr, Haus der Technik, weitere Informationen und Reservierungen: www.essener-stadtrundfahrten.de, Hollestr. 1.

Das Schaudepot des Ruhr Museums, Sa, So 11-12.30, 15-16.30 Uhr, Ruhr Museum, öffentliche Führung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa 11 Uhr, So 13 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Über Kohle und Kumpel, Besucherzentrum, Sa, So 11-17 Uhr, Zeche Zollverein, Der Weg der Kohle auf der Zeche, stündlich, Dauer 1 Std., Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Von Kohle, Koks und harter Arbeit, Kokerei, Sa, So 11.30-16.30 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Zollverein Rundfahrt, Ticket-Punkt Werner-Müller-Platz vor der Kohlenwäsche, Sa, So 13 Uhr, Zeche Zollverein, geführte Bustour über das Welterbe, Anmeldung, Gelsenkirchener Str. 181 0201 246810.

Doppelschicht auf Zollverein, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Kombiführung durch die Kohlenwäsche, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets, Sa, So 14 Uhr, Ruhr Museum, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Beyond Emscher. Fotografische Positionen aus der Gegenwart, Mischanlage Areal C, Sa, So 15 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181 0201 246810.

Kuratorinnen und Kuratoren führen durch das Schaudepot des Ruhr Museums, Sa 15 Uhr, Ruhr Museum, Einblicke in die Museumsarbeit, Anmeldung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

On Coal and miners, Sa, So 15.45 Uhr, Zeche Zollverein, English guided tour, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Vollmond auf Zollverein, Sa 20 Uhr, Zeche Zollverein, Abendliche Führung über die Zeche und Kokerei, Anmeldung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Candice Breitz - Whiteface, So 11-12 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 0201 8845444.

Die Margarethenhöhe – Kruppsiedlung und Gesamtkunstwerk, So 11 Uhr, Anmeldung erforderlich, Am Brückenkopf / Ecke Steile Straße, 0201 24681444.

Mustafas Traum, So 11 Uhr, Ruhr Museum, Fotografien von Henning Christoph zum türkischen Leben in Deutschland 1977 - 1989, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Over Steenkool en Mijnwerkers, So 11.30 Uhr, Zeche Zollverein, Publieke rondleiding in het Nederlands, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

We want you! Von den Anfängen des Plakats bis heute, So 12-13 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 0201 8845444.

Neue Welten - Die Entdeckung der Sammlung, So 14 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1,

0201 8845444.

Der jüdischen Kultur auf der Spur, So 15 Uhr, Alte Synagoge, öffentliche Führung, Edmund-Körner-Platz 1, 0201 8845218.

Kunstspaziergang über die Zeche, Treffpunkt: Ticket-Punkt Halle 8, So 15-17 Uhr, Zeche Zollverein, Führung zur Geschichte der Kunst auf Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Wildkräuter auf der Route Industrienatur, unten an der Rolltreppe zum Besucherzenrum Ruhr, So 15 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Folkwang und die Stadt - Tour Nord, So 16-18 Uhr, Museum Folkwang, Eco-Village, Verkehrskreisel, Berliner Platz Teilnahme kostenfrei. Anmeldung erforderlich, Museumsplatz 1, 0201 8845444.

Messen & Märkte

Großer Flohmarkt zum Sommerfest Essen Gruga, Sa, So 6-17 Uhr, Grugaplatz, Rüttenscheid.

1. Bierbörse, Sa 11-23.59 Uhr, So 11-20 Uhr, Kennedyplatz, Infos unter unter www.bierboerse.com.

Wandern & Ausflüge

Grugapark, Sa, So 9 Uhr, Vogelfreifluganlage und Haus der Bienen geöffnet, Norbertstr. 2.

2-stündige Seerundfahrt - Weiße Flotte Baldeney, Sa, So 11.10-17.10 Uhr, Anleger Hügel, weitere Anleger: Scheppen, Heisingen und Kupferdreh, Freiherr-vom-Stein-Straße 206 a.

Körper & Geist

Schwimmzentrum Rüttenscheid, Sa 6.30-17.45 Uhr, So 8-15 Uhr, das Sportbecken ist nur sonntags von 8 bis 15 für die Öffentlichkeit geöffnet, Von-Einem-Str. 77.

Friedrichsbad, Sa 7-10 Uhr, Kerckhoffstr. 20 b.

Freibad Dellwig, Sa, So 7-19 Uhr, bei Schlechtwetterlage veränderte Öffnungszeiten, Scheppmannskamp 6.

Grugabad, Sa, So 8-20 Uhr, Norbertstr. 124.

Schwimmzentrum Kettwig, Hallenbad, Sa, So 11-18 Uhr, Im Teelbruch 10 - 12.

Bad und Sport Oststadt, Freibad, Sa, So 11-18 Uhr, Schultenweg 44.

Werksschwimmbad, Arendahls Wiese, Sa, So 12-20 Uhr, Unesco-Welterbe Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181.

Stadtbad Nord-Ost, So 8-13 Uhr, Schonnebeckhöfe 60.

Kinder & Jugendliche

Die Mitmachausstellung im Ruhrgebiet, Sa, So 10-16 Uhr, Phänomania Erfahrungsfeld, spannende Entdeckungsreise, Am Handwerkerpark 8 - 10, 0201 301030.

Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr, Sa, So 10-18 Uhr, Ruhr Museum, Quiz für Kinder ab 6 Jahre zur Sonderausstellung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 24681444.

Familienschicht in der Mitmachzeche, Areal A, Schacht XII, Halle 2, Sa, So 11, 12, 13 Uhr, Zeche Zollverein, ab 5 Jahren, Familienführung, Gelsenkirchener Str. 181, 0201 246810.

Essener Power Paddler WM, Sa, So 14 Uhr, Grugabad, Vorläufe, am Sonntag, 17.07. um 15 Uhr das große Finale, Mitmachen darf jeder bis zu einem Gewicht von 50 kg, Anmeldung vorab ist nicht nötig, Norbertstr. 124.

Bildschöner Samstag, Sa 14.30-16.30 Uhr, Museum Folkwang, Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren, Anmeldung im Besucherbüro erforderlich:, Museumsplatz 1, 0201 8845444.

Familien sprechen über Kunst – Farbe zum Quadrat, So 15 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1,

0201 8845444.

Ferienaktion

Micky´s Kinderland, Sa, So 12-19 Uhr, Festplatz an der Frintroperstraße, Indoor & Outdoor.

Senioren

Kreativer Tanz: Bewegung und Entspannung bei toller Musik, Sa 16 Uhr, Zentrum 60plus, Anmeldung und Infos unter 0201 - 8778990 oder zentrum60plus@contigo-ruhr.de, Messings Garten 4 , 0201 8778990.

Willst du mit mir geh'n, Spaziergänge für Senioren im Stadtteil, So 14 Uhr, Bahnhof Altenessen.

Infos & Forum

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, Sa 10-14, 14.45-18.30 Uhr, Impfpraxis Dr. Busch, ab 12 Jahren, Wehmenkamp 25, 0201 83886777.

Kino

Essen

Astra und Luna

Teichstraße 2, 0201 275555

Der beste Film aller Zeiten, Sa, So 20.15 Uhr.

Elvis, Sa, So 16.30 Uhr.

Vier Wände für zwei, Sa, So 15.15, 20 Uhr.

Wie im echten Leben, Sa, So 17.30 Uhr.

CinemaxX Essen

Berliner Platz 4 - 5, 040 80806969

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!, Sa, So 15, 16.30 Uhr, So auch 10.45 Uhr.

Bibi & Tina - Einfach Anders, So 12, 14.30 Uhr.

Die Gangster Gang, So 10.30 Uhr.

Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt, Sa, So 17, 19.45, 22.30 Uhr.

Dog - Das Glück hat vier Pfoten, Sa 17.40 Uhr, So 17.45 Uhr.

Elvis, Sa, So 16.15, 19.30 Uhr, Sa auch 13.30 Uhr, So auch 14.45 Uhr.

Immenhof - Das große Versprechen, Sa, So 13.15 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, Sa, So 13, 20.30 Uhr, Sa auch 11.30, 22.30 Uhr, So auch 23 Uhr.

Kaduva (OmU), So 11.15 Uhr.

Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer, Sa, So 11, 14.15 Uhr.

Liebesdings, Sa, So 13.45, 16.45, 19.45 Uhr.

Lightyear, Sa, So 11.15, 14.15 Uhr.

Massive Talent, Sa 23 Uhr.

Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia, Sa 11.45 Uhr, So 11.30 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Sa, So 12, 13, 14.30, 15.30, 16.15, 17.15, 18, 22.45 Uhr, Sa auch 14.15, 17, 20.15 Uhr, So auch 10.30, 17.30, 20.30 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 3D, Sa, So 11, 13.30, 20 Uhr, Sa auch 17.30 Uhr, So auch 18.30 Uhr.

Paw Patrol: Jet to the Rescue - Rettung im Anflug, Sa 11 Uhr, So 10.30 Uhr.

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse, Sa, So 14 Uhr.

Sonic the Hedgehog 2, So 10.45 Uhr.

The Black Phone, Sa, So 23.15 Uhr, Sa auch 16.30, 19.15 Uhr, So auch 16.45, 19.45 Uhr.

The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, So 20.45 Uhr.

The Owners, So 22.50 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder, Sa, So 11.15, 13.30, 14.15, 16, 17.45, 19, 19.45, 21, 22, 22.30, 22.45 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder (OV), Sa, So 16.30, 20.45, 23 Uhr, So auch 19.15 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder 3D, Sa, So 13, 17, 19.30, 20, 23 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder 3D (OV), Sa 19.15 Uhr.

Top Gun: Maverick, Sa, So 13.15, 16.30, 20.15 Uhr, Sa auch 22.30 Uhr, So auch 22.45 Uhr.

Drive In Autokino Essen

Sulterkamp 70, 0201 668669

The Black Phone, Sa 1 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder, Sa, So 22.15 Uhr.

Eulenspiegel

Steeler Str. 208 - 212, 0201 275755

Alles in bester Ordnung, Sa 17.45 Uhr.

Corsage, Sa, So 15.15, 20 Uhr.

Schmetterlinge im Ohr, So 17.45 Uhr.

Filmstudio Glückauf

Rüttenscheider Str. 2, 0201 43936633

Downton Abbey 2: Eine neue Ära, Sa 17.15 Uhr.

Meine Stunden mit Leo, Sa 15, 20 Uhr, So 15.30 Uhr.

Meine Stunden mit Leo (OmU), So 20 Uhr.

Willkommen in Siegheilkirchen - Der Deix Film, So 17.45 Uhr.

Galerie Cinema

Julienstr. 73, 0201 275755

Eine Sekunde (OmU), Sa, So 18.30 Uhr.

Everything will change, Sa, So 21 Uhr.

Glück auf einer Skala von 1 bis 10, Sa 16.30 Uhr.

Harold und Maude (OmU), So 16.30 Uhr.

Lichtburg und Sabu

Kettwiger Straße 36, 0201 231023

Liebesdings, Sa, So 15.30, 20.15 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Sa, So 14.30, 16.45 Uhr, Sa auch 19 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (OmU), So 19 Uhr.

Rifkin's Festival (OmU), Sa, So 18 Uhr.

The Gray Man, Sa 21.15 Uhr.

The Gray Man (OmU), So 21.15 Uhr.

Mülheim

CinemaxX Mülheim

Parkplatz 5, 040 80806969

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!, Sa, So 11.45, 14.15 Uhr.

Bibi & Tina - Einfach Anders, So 14.30 Uhr.

Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt, Sa 16.45 Uhr, So 16.50 Uhr.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sa 23 Uhr.

Elvis, Sa 19.45 Uhr, So 20 Uhr.

Immenhof - Das große Versprechen, Sa 11.15, 16 Uhr, So 11.30 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, Sa, So 19.30 Uhr, Sa auch 11.30, 13, 22.15 Uhr, So auch 11.15, 13.45, 17.30 Uhr.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter 3D, Sa 16.45 Uhr.

Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer, Sa, So 11 Uhr, Sa auch 13.15 Uhr, So auch 13.45 Uhr.

Liebesdings, Sa, So 16.45, 19.30 Uhr, So auch 14.10 Uhr.

Lightyear, Sa 11.15, 14 Uhr, So 11.30 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Sa, So 14.30, 17.15, 18 Uhr, Sa auch 11.45, 22.15 Uhr, So auch 12 Uhr.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 3D, Sa, So 13.45, 17 Uhr, Sa auch 11.15, 19.15, 23 Uhr, So auch 11, 16.30, 19.45 Uhr.

The Black Phone, Sa, So 20.30 Uhr, Sa auch 23.15 Uhr.

The Owners, Sa 22.50 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder, Sa, So 12.30, 14.15, 15.30, 17.15, 19 Uhr, Sa auch 20.30, 23 Uhr, So

auch 20.15 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder (OV), Sa 19 Uhr, So 19.45 Uhr.

Thor 4: Love and Thunder 3D, Sa, So 20, 21 Uhr, Sa auch 14, 17, 23 Uhr, So auch 13.40, 16.30 Uhr.

Top Gun: Maverick, Sa, So 14.45, 16.30, 20 Uhr, Sa auch 12.10, 23 Uhr.

Notdienste

Notruf

Cyberwehr nach Hackerangriffen auf Unternehmen, 0800 1191112.

Feuerwehr/Rettungsdienst, 112.

Krankentransport, 19222.

Polizei, 110.

Apotheken

Samstag

Apotheke am Markt, Klarastr. 14, 0201 783135.

Laura Apotheke, Laurastr. 4, 0201 57189050.

Löwen-Apotheke, Isinger Tor 12, 0201 510814.

Reuenberg-Apotheke, Donnerstr. 149 - 151, 0201 664477.

Westend-Apotheke, Kölner Str. 32, 0201 705309.

Sonntag

Burg-Apotheke Essen Borbeck, Bocholderstr. 158, 0201 22005800.

Die Tuchmacherapotheke, Ringstraße 15, 02054 8747035.

Gemarken-Apotheke, Carmerstr. 66, 0201 738876.

Linden-Apotheke, Bochumer Landstr. 193 a, 0201 503540.

Vogelheimer Apotheke, Vogelheimer Str. 171, 0201 342373.

Ärzte

Ärztlicher Notdienst, 116117.

Augenärztliche Notdienstpraxis im Uniklinikum Essen, Hufelandstraße 55, Sa, So, 9-13, 15-21 Uhr.

HNO - ärztliche Notdienstpraxis im Alfried Krupp Krankenhaus, Alfried-Krupp-Str. 21, Sa, So, 10-14,

16-20 Uhr.

Kinderärztliche Notfallpraxis im Ärztehaus Ruhrallee, Ruhrallee 81, 0201 2799096, Sa, So, 9-22 Uhr.

Zahnärztlicher Notdienst, 01805 986700, Sa, So.

Tierärzte

Tierärztliche Klinik, Stankeitstraße 11, 0201 342604, Sa, So.

Rat & Hilfe

Infos & Forum

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, ab 12 Jahren, Impfpraxis Dr. Busch, Wehmenkamp 25, Sa 10-14, 14.45-18.30 Uhr, 83886777.

Soziales

Blutspenden, DRK-Blutspendezentrum, Kapuzinergasse 2, Sa 11-18 Uhr, 0201 54379347.

Essener Babyfenster, 24 h, Kostenlose Notrufnummer: 0800 0102210, am Elisabeth-Krankenhaus, Klara Kopp Weg/Zugang von der Ruhrallee, Sa, So.

Frauen mit Kindern in Not, Aufnahme 24 h, Hermann-Friebe-Haus, Ahrfeldstr. 73, Sa, So, 0201 8954820.

Frauennotruf- und Beratung, Frauenberatung Essen, Sa, So 10-13 Uhr, 0201 786568.

Gewalt gegen Frauen - Hilfetelefon, Sa, So, 08000 116 016.

Hilfe für Frauen - Tag und Nacht, Frauenhaus, Sa, So, 0201 668686.

Hospizarbeit Essen e.V., Sa, So, 0176 50957062.

Schutzhaus für Mädchen nach Missbrauch und Misshandlung, DomiZiel im Theresienheim, Dammannstr. 32 - 38, Sa, So, 0201 319375-385.

Suchtnotruf rund um die Uhr, Die Fähre, Sa, So, 0201 403840.

Telefonseelsorge, 0800 1110111 und 0800 1110222.

Vereine & Verbände

Radwerkstatt, Fahrräder können mit hilfreichen Tipps und Werkzeug vor Ort selbst repariert werden, WerkStadt, Katernberg, Viktoriastr. 5, Sa 11-15 Uhr.

Repair Café, Villa Rü, Girardetstraße 21, Sa 15-18 Uhr, 0201 8851153.

Tierbilder, 6. Ausstellung mit Werken von Otto Pankok, Forum Billebrinkhöhe - Inklusive Kultur, Bergerhausen, Billebrinkhöhe 72, Sa, So 15-18 Uhr.

Treffpunkt für Alkohol- und Medikamentenabhängige, Lädchen e.V., Altendorfer Str. 391, Sa 12-17 Uhr, 0201 643883.

Info & Service

mittendrin, Germaniaplatz 7, Sa 11 bis 12.30 Uhr, 0201 24871200.

Wochenmärkte

Dreiringplatz, Dreiringplatz/Kaiser-Wilhelm-Straße 39, Steele, Sa 8 bis 14 Uhr.

Ehrenzeller Platz, Altendorf, Sa 8 bis 13 Uhr.

Frohnhauser Markt, Sa 8 bis 13 Uhr.

Karl-Meyer-Platz, Sa 8 bis 13 Uhr.

Kleiner Markt, Margarethenhöhe, Sa 8 bis 13 Uhr.

Platz a. d. Brückstraße, Werden, Sa 8 bis 13 Uhr.

Rüttenscheider Platz, Sa 8 bis 14 Uhr.

Bibliotheken

Kath. öffentliche Bibliothek Herz Mariä (KöB), Heßlerstr. 233, Altenessen-Nord, So 9.45 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bibliothek St. Bonifatius, Moltkestr. 160, Huttrop, Sa 17.30 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Bedingrade, Rabenhorst 4, So 9.30 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Christus König, Tommesweg 30, Haarzopf, So 10 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Herz Jesu, Westerdorfstr. 32, Altenessen-Süd, Sa 18 bis 19 Uhr, So 11 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Herz Jesu Burgaltendorf, Alte Hauptstr. 62, So 9.30 bis 12 Uhr.

Kath. Öffentliche Bücherei Hl. Kreuz, Franziskanerstr. 69 a, Südostviertel, So 10.45 bis 11.15 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Andreas, Olgastr. 5 a, Rüttenscheid, So 9.30 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Antonius, Kütings Garten 3, Freisenbruch, So 10.45 bis 11.45 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Antonius, Berliner Str. 85, Frohnhausen, So 10.45 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Antonius Abbas, Kiek ut 6, So 10.45 bis 12.45 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Barbara, Barbarastr. 3 a, Kray, So 12 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Dionysius, Germaniaplatz 7, Sa 11 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Elisabeth, Frohnhauser Str. 402, So 10.30 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Fronleichnam, Kampstr. 33, Bochold, So 10.30 bis 11.15, 12.15 bis 12.45 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Hubertus und Raphael, Töpferstr. 55, Bergerhausen, Sa 16 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Josef, Schlenterstr. 18, Frintrop, Sa 18 bis 18.30 Uhr, So 10.45 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Kamillus, Heidhauser Str. 275, Heidhausen, So 10 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Lambertus, Frankenstraße 138, Rellinghausen, So 10.30 bis 13 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Laurentius, Graffweg 9, Steele, So 10.30 bis 11.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Ludgerus, Luziusstr. 6, Werden, So 10 bis 12 Uhr, 0201 491367.

Kath. öffentliche Bücherei St. Ludgerus und Martin, Rüttenscheider Str. 277, Sa 17 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä Empfängnis, Holbeinstr. 16, Holsterhausen, Sa 17 bis 19 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä Geburt, Rathgeberhof 3, Dilldorf, So 11 bis 12 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä Himmelfahrt, Ehrenzeller Str. 47, Altendorf, Sa 10.30 bis 12 Uhr, So 10.15 bis 11 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Matthias, Rheinstr. 158, Sa 17 bis 18.30 Uhr, 02054 9392700.

Kath. öffentliche Bücherei St. Michael, Langhölterweg 9, Dellwig, So 9.30 bis 12.15 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei St. Suitbert, Klapperstr. 70, So 11 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücherei Zur Heiligen Familie, Ginsterweg 48, Margarethenhöhe, So 10.15 bis 12.30 Uhr.

Kath. öffentliche Bücher St. Johann, Karlsplatz, Eingang Kirche, Altenessen-Nord, So 10.30 bis 12.15 Uhr.

KÖB St. Markus, Frankenstraße 364, Bredeney, So 10.30 bis 13 Uhr.

Kupferdreher MedienTreff im Seniorenzentrum St. Josef, Heidbergweg 33, Kupferdreh, So 10 bis 12 Uhr, 0201 4552023.

Lutherhaus, Bandstr. 35, Bedingrade Ev. Gemeindebücherei, So 11 bis 12.30 Uhr, 0201 86946000.

St. Ludgerus und Martin, Wehmenkamp 24, Rüttenscheid, Sa 17 bis 18.30 Uhr, So 10.30 bis 12 Uhr, 0201 782095.

Zentralbibliothek, Hollestr. 3, Sa 11 bis 15 Uhr, 0201 8842419.

