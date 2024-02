Hintergrund des zweitägigen Warnstreiks

Die Gewerkschaft Verdi hat in NRW Beschäftigte in rund 30 Verkehrsbetrieben zu dem Warnstreik aufrufen. Dazu zählen kommunale Nahverkehrsbetriebe wie die KVB in Köln, die Rheinbahn in Düsseldorf, DSW21 Dortmund oder die Stadtwerke Münster. Die Aktion in NRW ist Teil einer bundesweiten Warnstreikwelle von Verdi im ÖPNV, die regional unterschiedlich an verschiedenen Tagen geplant ist und am Montag der kommenden Woche beginnt.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für bundesweit 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Verdi will vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erreichen. Auch die zweite Verhandlungsrunde am 16. Februar war ergebnislos zu Ende gegangen. „Die Zeichen der Zeit wurden noch immer nicht von den Arbeitgebern erkannt, obwohl jeden Tag mehr Krankheitsmeldungen in den Betrieben eingehen“, erklärt dazu Dennis Kurz, stellvertretender Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Ruhr-West.