Mülheim. Verdi ruft erneut zum Warnstreik im Nahverkehr auf, 48 Stunden lang. Auch Mülheimer Busse und Bahnen fallen aus. Fridays for Future streikt mit.

Der Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr spitzt sich zu - auch in Mülheim wird in der kommenden Woche wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Ruhrbahn zu einem 48-stündigen Warnstreik auf.

Am 29. Februar und 1. März, Donnerstag und Freitag, sollen die Busse und Bahnen erneut im Depot bleiben. Kundinnen und Kunden müssen sich auf einen stark ausgedünnten Notfahrplan einstellen, wie zuletzt am 2. und am 15. Februar, als in Mülheim nur die Nachtexpresslinien im Stundentakt fuhren.

Nächste Streikwelle im ÖPNV erfasst auch Mülheim

Nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen am 16. Februar ohne Ergebnis geendet ist, erhöht die Gewerkschaft jetzt den Druck. Die ganze nächste Woche lang soll eine bundesweite Streikwelle laufen. „Der Normalbetrieb in unseren ÖPNV-Betrieben grenzt schon an einen unbefristeten Streik durch die täglichen Fahrtausfälle“, erklärt Dennis Kurz, stellvertretender Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Ruhr-West. „Es gibt keine Verlässlichkeit mehr für die Kundinnen und Kunden.“ Es herrsche dramatischer Arbeitskräftemangel und starker Druck auf die Beschäftigten.

Er bedauere, dass durch die Streiks auch die Fahrgäste getroffen werden, ergänzt Kurz. „Durch die frühe Ankündigung versuchen wir für Planbarkeit zu sorgen, damit sich die Menschen auf die Ausfälle einstellen können.“

Gemeinsamer Aktionstag mit Fridays for Future

Hauptstreiktag bundesweit soll der 1. März werden. Der Freitag ist gleichzeitig Klimastreiktag, zu dem Fridays for Future aufruft. Die Klimaaktivisten unterstützen die Forderungen der ÖPNV-Beschäftigten im Streik für bessere Arbeitsbedingungen. Der gemeinsame Aktionstag soll unter dem Motto #WirFahrenZusammen bestritten werden.

