Duisburg-Rheinhausen. In Duisburg-Rheinhausen startet auch 2023 wieder die traditionelle Kirmes auf dem Marktplatz Hochemmerich. Alle Informationen im Überblick.

Auf dem Marktplatz in Hochemmerich drehen sich bald wieder die Karussells. Die traditionelle Kirmes in Duisburg-Rheinhausen steht an, vom 9. bis zum 12. September 2023 locken Fahrgeschäfte und mehr in den Duisburger Westen.

Die Kirmes läuft dann täglich ab 14 Uhr, bestätigt Ralf Reminder, einer der Geschäftsführer der Duisburger Schausteller Event GmbH. „Wir haben dann fünf Fahrgeschäfte vor Ort“, sagt er. Neben einem Hochfahrgeschäft erwartet Besucherinnen und Besucher ein Autoscooter, die Fahrgeschäfte „Break Dance“ und „Twister“ sowie ein „Scheibenwischer“. Hinzu kommen Belustigungsgeschäfte, etwa Ball- und Pfeilwerfen sowie unterschiedliche gastronomische Angebote.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Auch 2023 ist der Dienstag als Familientag ausgewiesen – „dann gibt es hier verbilligte Preise“, sagt Reminder. Das Angebot gilt dann bis 18 Uhr. Highlight und traditioneller Abschluss der Kirmes in Rheinhausen ist dann das Höhenfeuerwerk am Abend. „Das wird bei Anbruch der Dunkelheit abgefeuert.“

Kirmes in Duisburg-Rheinhausen: 2022 gab es scharfe Kritik

Die Organisatoren hoffen in diesem Jahr auf viele Besucher. Im Nachgang der Kirmes 2022 hagelte es Kritik am Ablauf: zu wenige Fahrgeschäfte, schlechtes Wetter, ein unangenehmes Publikum. Schon vor einem Jahr hatte Ralf Reminder gegenüber dieser Redaktion erklärt, dass es immer herausfordernder werde, gute Fahrgeschäfte nach Rheinhausen zu holen.

Auch 2023 startet wieder die Kirmes in Duisburg-Rheinhausen auf dem Marktplatz Hochemmerich. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Als Grund nannte er unter anderem, dass die Kirmes im Duisburger Westen an Attraktivität eingebüßt hat und sich der Aufbau für die Großen der Branche nicht mehr lohne. Hinzu kamen die Ausläufer der Corona-Pandemie: So mancher Schausteller habe sie nicht überstanden oder zu wenig Personal gefunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West