Duisburg-Rheinhausen: So soll der Marktplatz bald aussehen

Duisburg-Rheinhausen. Die Umbauten im Bereich des Marktplatzes in Hochemmerich sind gestartet. Die Stadt erklärt, wie die Umgebung künftig aussehen soll.

Im Bereich des Marktplatzes Hochemmerich, der Krefelder Straße und der Friedrich-Alfred-Straße in Duisburg-Rheinhausen haben die Umbaumaßnahmen zur Begrünung und Verschönerung begonnen. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung an die Redaktion. Am Hochemmericher Markt wird an den Eingangsbereichen vor dem Marktforum das alte Mobiliar entfernt und durch neue Pflanzkübel und Bänke ersetzt. Auf der Krefelder Straße werden neue Pflanzkübel in den Feldern zwischen den Stellplätzen aufgestellt.

Im Bereich der Fußgängerzone auf der Friedrich-Alfred-Straße werden Baumgruppen zu Grüninseln zusammengelegt und mit neuen Bänken und Fahrradständern ausgestattet. Der Untergrund dieser Felder bekommt eine einheitliche Gestaltung und Bepflanzung. Bei den Verschönerungsarbeiten wird auch der Mix aus verschiedenen Pflastersteinen reduziert. Im Eingangsbereich der Friedrich-Alfred-Straße wird das derzeitige Pflanzbeet zu einer Sitzbank mit Planken umgestaltet. Im hinteren Bereich der Friedrich-Alfred-Straße, hinter dem Brunnen, entsteht ein neues Spielfeld für Kinder und eine moderne Sitzgelegenheit. Die Maßnahmen sind Teil des Handlungs- und Maßnahmenkonzepts Rheinhausen.

