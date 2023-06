15 Freibäder in und um Duisburg: Hier können Sie Baden gehen

Für viele Duisburger aus dem Stadtnorden gleich um die Ecke: das Dinamare in Dinslaken. Unsere Übersicht zeigt, in welchen Freibädern man sich in Duisburg und Umgebung abkühlen kann.

Duisburg. Der Sommer ist da. Die schönste Abkühlung gibt’s im Freibad. Diese 15 Schwimmbäder liegen für Duisburgerinnen und Duisburger nicht weit entfernt.

Der Sommer 2023 treibt uns schon besonders früh zur Abkühlung ins Wasser. In den Duisburger Baggerseen und im Rhein ist das Baden weitestgehend verboten – und lebensgefährlich. Das städtische Freibad in Homberg erlangt zurzeit NRW-weit Bekanntheit, weil es trotz Temperaturen über 30 Grad noch geschlossen ist. Dennoch haben Duisburgerinnen und Duisburger viele Möglichkeiten, ohne stundenlange Anfahrt unter freiem Himmel Baden zu gehen: in den beiden Bädern an der Sechs-Seen-Platte, in Walsum und in Friemersheim, aber auch in Schwimmbädern unweit der Duisburger Stadtgrenze.

Hier geben wir einen Überblick mit den aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreisen.

Duisburg hat fünf Freibäder – das Freibad Kruppsee ist noch immer geschlossen

Freibad Wolfssee: Kalkweg 262a, 47279 Duisburg; Öffnungszeiten: 10 bis 20 Uhr; Eintritt: ermäßigt ab 3 Euro, Vollzahler: 4,50 Euro. Weitere und aktuelle Informationen:

Freibad Großenbaum: Buscher Straße 65, 47269 Duisburg; Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 11 bis 18 Uhr, freitags bis sonntags 10 bis 18 Uhr; Eintritt: 10 bis 18 Jahre: 3 Euro; Erwachsene: 4 Euro. Weitere und aktuelle Informationen:

Freibad Kruppsee: Bachstraße 2, 47229 Duisburg-Friemersheim; Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19.30 Uhr; Eintritt: Erwachsene: 5 Euro; Kinder und Jugendliche (4 bis 17 Jahre): 3 Euro; Studenten, Schwerbehinderte, Arbeitslose: 4 Euro. Ab 18 Uhr für alle 2 Euro. Näheres/Aktuelles:

Allwetterbad Walsum: Scholte-Rahm-Straße 16, 47178 Duisburg; Öffnungszeiten: außerhalb der Sommerferien: montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr, an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr, in den Schulferien ab 10 Uhr; Eintritt: 4 Euro, ermäßigt: 2,70 Euro; Näheres:

Freibad Homberg: Schillerstraße 160, 47198 Duisburg, Stand: 17. Juni: aktuell geschlossen. Aktuelles:

Auf der Internetseite baederportal-duisburg.de informiert DuisburgSport auch über die städtischen Hallenbäder.

ASCD hat eigenes Freibad und den Barbarasee

Darüber hinaus gibt es in Duisburg noch Schwimm- und Wassersportvereine, die ausschließlich ihren Mitgliedern das Schwimmen unter freiem Himmel ermöglichen. Das bekannteste Beispiel ist der Amateur-Schwimm-Club Duisburg (ASCD), der an der Kruppstraße in Neudorf ein eigenes Freibad hat – und eine Badestelle am Barbarasee. Erwachsene zahlen 100 Euro Aufnahmegebühr und 310 Euro Mitgliedsbeitrag jährlich, Kinder zwischen 7 und 17 Jahren 100 Euro und 125 Euro. Für diese Beiträge erhalten Mitglieder freilich mehr als nur den Zutritt zu Bad und Badestelle.

Das Luftbild aus dem Jahr 2020 zeigt links das Freibad des ASCD und die Badestelle am Barbarasee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Diese Freibäder von Moers bis Ratingen liegen nicht weit von Duisburg entfernt

Diese Freibäder in Nachbarstädten sind für viele Duisburger vergleichsweise schnell zu erreichen:

Voerde: Strandbad Tenderingssee, Tenderingsweg 1, 46562 Voerde; Öffnungszeiten: werktags 12 bis 20 Uhr, an Wochenenden, Feier- und Ferientagen: 10 bis 20 Uhr; Preise: Erwachsene 6 Euro (ab 17 Uhr 4 Euro), ermäßigt 4 Euro (ab 17 Uhr: 3 Euro); weitere Informationen: strandbad-tenderingssee.com

Dinslaken: Stadtwerkebad Dinamare, Am Stadtbad 7-9, 46537 Dinslaken; Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 6 bis 21.30 Uhr, Sonntage und Feiertage: 8 bis 21.30 Uhr; Eintrittspreise: Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 4 Euro; weitere Informationen: dinamare-dinslaken.de

Moers: Naturfreibad Bettenkamper Meer: Krefelder Straße 190, 47447 Moers; Öffnungszeiten: montags, dienstags, mittwochs und freitags 14 bis 20 Uhr, donnerstags und am Wochenende 10 bis 20 Uhr; Eintritt: 3,20 Euro, weitere Informationen: enni.de/freizeit/baeder/naturfreibad-enni-bettenkamper-meer

Freibad im Solimare: Filder Straße 144, 47447 Moers; Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr; Eintrittspreise: Erwachsene: 5,40 Euro, Kinder und Jugendliche: 3,20 Euro; weitere Informationen zu Freibad und Aktivbad: enni.de/freizeit/baeder/enni-solimare

Mülheim: Naturbad Styrum: Friesenstraße 101, 45476 Mülheim an der Ruhr; Öffnungszeiten in der Hauptsaison: dienstags bis donnerstags und sonn- und feiertags 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags 10 bis 20 Uhr, montags Ruhetag; Eintritt ermäßigt: 2 Euro, Vollzahler: 4 Euro; weitere Infos unter: naturbad-muelheim.de

Das Naturbad in Mülheim-Styrum (2022). Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Oberhausen: Freibad-Revier im Aquapark: Heinz-Schleußer-Straße 1, 46047 Oberhausen; Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr; Eintrittspreise: Tageskarte ermäßigt: 11 Euro, Vollzahler: 12 Euro; weitere Informationen: aquapark-oberhausen.com

Ratingen-Lintorf: Allwetterbad Lintorf: Jahnstraße 35, 40885 Ratingen; Öffnungszeiten: montags bis freitags 6.45 bis 21 Uhr, samstags und sonntags: 7 bis 21 Uhr; Eintritt Erwachsene: 7 Euro, Kinder ab 3 Jahre: 4,20 Euro; es gibt zudem Familientarife, Frühschwimmertarife und einen Sommerferientarif; Näheres: stadtwerke-ratingen.de/ratinger-baeder/allwetterbad-lintorf

Düsseldorf: Freibad Kaiserswerth – Flossen weg e.V.: Kreuzbergstraße 33, 40489 Düsseldorf; Öffnungszeiten für Nicht-Mitglieder: samstags, sonntags, feiertags sowie in den Ferien: ab 10 Uhr, ansonsten täglich ab 12 Uhr; Eintrittspreise für Nicht-Mitglieder: Erwachsene: 5,50 Euro, Kinder/Schüler/Studenten: 3,50 Euro; Familienkarte (z.B. ein Erwachsener, zwei Kinder): 11 Euro; weitere Informationen: flossen-weg.de/freibad

Rheinbad: Europaplatz 1, 40474 Düsseldorf, Navigationsgerät: Ziel „Stockumer Höfe“, Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr; Eintrittspreise: Einzeltarif Erwachsene: 5,40 Euro; Einzeltarif ermäßigt (Kinder/Schüler/Studierende): 3,60 Euro; Näheres: baeder-duesseldorf.de/baeder/freibaeder/freibad-rheinbad

Krefeld: Badezentrum Bockum: Freibadanlage, Am Badezentrum 2, 47800 Krefeld; Öffnungszeiten: montags 14.30 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr; Sommerferien: Montag: 12 bis 20 Uhr; Dienstag bis Freitag: 10 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr; Eintrittspreise: Einzelkarte: 4 Euro, Familienkarte: 7/10 Euro; Kinder unter einem Meter Größe haben freien Eintritt, Näheres: krefeld.de/de/sport/freibadanlage-des-badezentrums-bockum

