Oberhausen. An einem ungewöhnlichen Ort tanzen – und dazu eine Currywurst futtern? Im Oberhausener Norden startet ein beliebter Diskotheken-Abend.

In Oberhausen gibt es wahrlich reichlich ungewöhnliche Orte, um bei guter Laune durch die Nacht zu tanzen: Ehemalige Industriehallen, bekannte Promenaden-Restaurants – und seit einigen Jahren auch ein umgewidmetes Gotteshaus. Die Bernardus-Kapelle an der Dorstener Straße steht nicht nur bei Hochzeits-Gesellschaften hoch im Kurs, sondern auch bei Nachtschwärmern. Mit der „Glockendisco“ am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr geht ein beliebter Tanzreigen in die nächste Runde.

Ein „Neuling“ ist die Ausgeh-Reihe wahrlich nicht. „Das Tanzformat existiert schon seit 2012. Die Glockendisco findet maximal dreimal im Jahr statt“, sagt Bernardus-Küchenmeister Tobias Fleckner. „Seit es das Old Daddy nicht mehr gibt, bieten wir die einzige regelmäßige Discoveranstaltung im Oberhausener Norden an.“

Glockendisco Oberhausen: Tanz- und Partymusik, kein Schlager

Die Partys bieten dabei einen durchaus familiären Rahmen. „Manche Gäste treffen sich nach Jahren oder Jahrzehnten bei uns wieder. Regelmäßig radeln auch Kartenbesitzer aus Königshardt oder aus Schmachtendorf zur Kapelle.“ Das Publikum bewegt sich meist im Alter zwischen 35 und 60 Jahren. Auch reifere Semester können an den Terminen abtanzen. Fleckner betrachtet seine Event-Location darum auch eher als Erlebniskapelle.

Quasi ein Stammgast befindet sich hinter dem DJ-Pult: André Siddi alias DJ Famoso ist nicht nur bundesweit, sondern auch international herumgekommen. Als Discjockey bespielte er den Bundespresseball, die ARD Medienlese und Veranstaltungen in der mittlerweile geschlossenen Musical-Spielstätte Stage Metronom Theater neben dem Centro Oberhausen. Bei der Glockendisco versprechen die Macher viel Tanz- und Partymusik, allerdings keine Schlagerhits.

Glockendisco Oberhausen: Currywurst neben der Tanzfläche

Wer sich neben der Tanzfläche in der umgebauten Kapelle zwischendurch stärken möchte, muss nicht in nahe gelegene Imbisse flüchten. Die Veranstalter verkaufen kleinere Fingerfood-Speisen – und die hauseigene Currywurst. Für die nächste Party am Samstag, 2. März, sind noch Tickets erhältlich. Interessierte müssen diese vorab auf der Internetseite www.sankt-bernardus.de buchen. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro plus knapp 2 Euro Gebühren.

