Oberhausen. Das Centro Oberhausen erhält eine neue Großfiliale. Ein Mode-Unternehmen mit weltweit 2000 Shops mietet eine Fläche von 2600 Quadratmetern an.

Kleidung und Mode bleiben das bestimmende Thema im Centro Oberhausen: Ein neuer Großmieter befindet sich auf dem Sprung in das große Einkaufszentrum. Die Modekette Reserved eröffnet künftig in der Neuen Mitte einen Flagship-Store. Dabei handelt es sich um ein Vorzeige-Objekt, das als Referenz für die gesamte Kette dienen soll. „Der Ladenbau wird sich auf dem Niveau unserer internationalen Flagships in London und Mailand bewegen“, sagt Martin Kanngiesser, Geschäftsführer der Reserved GmbH.

Das polnische Textilunternehmen baut seine Ladenlokale am Markt derzeit offensiv aus. Reserved gehört wie die Marken Cropp, House, MOHITO und Sinsay zum Unternehmen „LPP SA“ mit Sitz in Danzig. Das Dachunternehmen betreibt weltweit mehr als 2000 Standorte und beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der deutsche Ableger von LPP wurde 2014 in Hamburg gegründet und unterhält hierzulande 17 Filialen. Diese befinden sich unter anderem in Berlin, Köln und München. Hier sind wiederum knapp 700 Mitarbeitende beschäftigt.

Westfield Centro: Reserved möchte im Sommer 2025 eröffnen

Im Westfield Centro möchte Reserved ein Ladenlokal aufbauen, das über zwei Etagen reicht und mit 2600 Quadratmetern Mietfläche durchaus üppig ausgestattet wird. Allerdings müssen sich Centro-Kunden dafür noch über ein Jahr lang gedulden. Das Unternehmen rechnet erst im Sommer 2025 mir geöffneten Ladentüren.

Die Planungen laufen: Reserved möchte im Centro Oberhausen einen Flagship-Store über zwei Etagen eröffnen. © WAZ

Reserved wirbt mit einer kompletten Mode-Produktpalette für Männer, Frauen und Kinder. Jacken, Pullover, Hemden und Hosen werden dem preisgünstigen Segment zugerechnet. Reserved gilt in der Branche als Konkurrent der irischen Bekleidungskette Primark.

Westfield Centro: Reserved wirbt mit Kate Moss und Cindy Crawford

Vor sieben Jahren holte sich Reserved das britische Top-Model Kate Moss als Gesicht für die Herbst- und Winterkampagne an Bord. Auch mit Cindy Crawford und Kendall Jenner arbeitete das polnische Textilunternehmen bereits zusammen.

Im Westfield Centro reiht sich Reserved in eine lange Liste von Mode-Weltmarken ein. In der Shopping Mall öffnen bereits Marken wie Zara, Vero Moda, Tommy Hilfiger, TK Maxx, Superdry, Boss oder Hollister. Insgesamt sind im Centro Oberhausen rund 240 Ladenlokale zu finden - davon knapp 50 Restaurants und Imbisse.

Mehr zum Thema