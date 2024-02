Oberhausen. Music Circus Ruhr, Old Daddy und Blue Moon kehren in Oberhausen zurück. Die Party ist ausverkauft. So haben Revival-Fans noch Chancen.

Plötzlich ging es doch ganz schnell: Für das neuerliche Revival der ehemaligen Kult-Diskotheken Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy in der Turbinenhalle Oberhausen können Nostalgie-Tänzer keine Tickets mehr im Online-Shop erwerben. Dort steht eindeutig mit großer Schrift: Ausverkauft!

„Die Tickets sind tatsächlich alle vergriffen. Wir merken, dass die Leute wieder Lust auf die Party haben“, sagt Turbinenhallen-Chef Michael Neumann auf Nachfrage. „Daher wundert uns der frühe Zeitpunkt nicht. Wir freuen uns.“

Das Revival der beiden legendären Zelt-Diskotheken Music Circus Ruhr (früher: Lindnerstraße) und Blue Moon (Essener Straße) sowie des Diskotheken-Vorreiters Old Daddy (Finanzstraße) wird zum Tanz in den Mai, 30. April, in der Turbinenhalle und im Kulttempel über die Bühne gehen. Im vergangenen Jahr feierte die Elefantenhochzeit der nostalgischen Zappelläden aus den 1980er- und 1990er-Jahren ihre viel beachtete Premiere. 4000 Tickets gingen 2023 in kürzester Zeit weg. Diesmal hatten die Macher die Kapazität mit rund 4500 Eintrittskarten sogar noch erhöht.

Music Circus Ruhr: Online-Vorverkauf? Nur noch Chancen bei Rückläufern

Doch auch diese Tickets sind nun weg. „Es handelt sich dabei um regulär verkaufte Karten, ohne 2:1-Deals oder eine lange Gästeliste“, betont Neumann den „Run“ auf die Zappel-Nostalgie mit Hits, Setlisten, Foto-Leinwänden und Original-DJs aus der Zeit von damals.

So sah es vor der Kult-Diskothek früher aus: Der Eingang zum Music Circus Ruhr an der Lindnerstraße in Oberhausen. © MCR | Stöck

Die Tickets haben die Veranstalter bisher über den Online-Shop der Turbinenhalle (www.turbinenhalle.de) an die Frau und den Mann gebracht. Doch auch wenn das Kontingent nun erschöpft ist, haben Tanzfreunde, die spät dran sind, noch kleine Chancen, um doch dabei zu sein. Neumann: „Die Tickets, die bestellt, aber nicht bezahlt werden, gehen zurück in den Online-Vorverkauf.“ Die Zahl, so gibt der Turbinenhalle-Chef zu bedenken, dürfte aber sehr überschaubar bleiben.

Music Circus Ruhr: Wenige Hardtickets in den Vorverkaufsstellen

Wer ganz schnell ist und etwas Glück hat, kann sich zudem noch Hardtickets an den beiden Vorverkaufsstellen sichern. Diese befinden sich am Hauptbahnhof bei der Tourist Information (Willy-Brandt-Platz) und in Schmachtendorf bei Tabakwaren Brinkmann (Dudelerstraße). „Hier gibt es noch wenige Restkarten“, bestätigt Olaf Hasenbein vom Music Circus Ruhr am Mittwochnachmittag (21. Februar). Das Thema dürfte sich aber auch hier in kürzester Zeit erledigt haben.

Fest steht zudem: Eine Abendkasse wird es am Dienstag, 30. April, an der Turbinenhalle (Im Lipperfeld 23) und im Kulttempel (Mülheimer Straße 24) nicht mehr geben. Party-Besucher können am Revival-Abend mit ihrem Ticket wieder beide nah beieinander liegenden Lokalitäten abwechselnd nutzen.

