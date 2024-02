Mülheim. Nach dem Sommerhaus ist der Mülheimer Reality-Star Aleks Petrovic bald im nächsten Format zu sehen. Dort will er eine offene Rechnung begleichen.

Die Liste der Reality-Formate, an denen Aleks Petrovic teilgenommen hat, wird immer länger: Auf „Love Island“, „ Are You The One“, „Sommerhaus der Stars“ und Co. folgt nun die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“. Wie der Sender und auch der gebürtige Mülheimer bestätigen, sind die Dreharbeiten für die Sendung, die in Thailand aufgezeichnet wird, abgeschlossen.

Lesen Sie auch: Temptation Island VIP: Mülheimer Aleks verliebt sich fremd

„Glaubt mir, es wird mit Abstand die krasseste Staffel ever“, verspricht der 32-Jährige in dem kurzen Video, mit dem er seine Teilnahme bestätigt. Neben dem Reality-Darsteller gehören laut RTL2 in diesem Jahr unter anderem „Promi Big Brother“-Sieger Ben Tewaag, High-Society-Lady und Schauspielerin Jenny Elvers, Datingshow-Legende Calvin Kleinen, Ballermann-Star Isi Glück sowie die Ehefrau von Rapper „Haftbefehl“, Nina Anhan, zu den Teilnehmenden.

Auch dabei ist Maurice Dziwak – mit dem Oberhausener war Aleksandar „Aleks“ Petrovic in der vergangenen Staffel des „Sommerhauses“ heftig aneinander geraten. „Es ist der ein oder andere dabei, auf den ich nicht so gut zu sprechen bin“, so Petrovic. Diese offene Rechnung wolle er nun am thailändischen „Star-Strand“ begleichen. In herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen kämpfen die Kandidaten um 50.000 Euro Siegprämie. Wann die Ausstrahlung des RTL2-Formates beginnt, ist noch nicht bekannt.

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.