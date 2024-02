Mülheim. Einfach mal freinehmen von Job und Familie: Frauen jeden Alters können sich am 8. März im Mülheimer Ringlokschuppen austoben. Start: 18 Uhr.

Die Erstausgabe fand 2019 statt, mit großem Erfolg. Zur Frauendisco im Ringlokschuppen zog es Mülheimerinnen jeden Alters – scharenweise. „Wir wollten allen Frauen in der Stadt am Internationalen Weltfrauentag die Möglichkeit eröffnen, zusammenzukommen, zu quatschen und zu tanzen“, sagt Antje Buck, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mülheim. Und damit lag man wohl goldrichtig und stieß in eine echte Angebotslücke. „Etwas Vergleichbares gab und gibt es in Mülheim nicht“, so Buck. Aus diesem Grund veranstaltete man im Sommer 2019 außerdem eine After-Work-Party für Frauen auf dem Schiff.

Nach der Corona-Pause legte die Gleichstellungsstelle schnell wieder los und organisierte 2023 ein weiteres Tanzvernügen für Frauen. Die dritte Auflage der Frauendisco unter dem Motto „Time to dance“ steht am kommenden 8. März (ein Freitag) im Ringlokschuppen an. Das Konzept lautet erneut: Früh anfangen und nicht zu spät Schluss machen! Denn: Gerade Frauen in der Familienphase, aber auch viele Berufstätige, sind eher früh müde, müssen am nächsten Morgen meist zeitig raus. „Sie brechen nicht um Mitternacht auf, um in einen Club zu gehen. Deshalb starten wir schon um 18 Uhr“, erläutert Sabine Herrmann von der Gleichstellungsstelle.

Simone Krost, Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Ruhr West (Mitte), sowie die beiden Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Sabine Herrmann und Antje Buck werben für die Veranstaltungen anlässlich des Weltfrauentages am 8. März. © FUNKE Foto Services | Martin Möller

„die suse“ legt im Mülheimer Ringlokschuppen auf

DJane „die suse“ legt bei der 3. Frauendisco wieder Tanzbares quer durch alle Musikstile auf. Ältere und jüngere Frauen werden Songs aus ihrer Zeit und nach ihrem Geschmack wiederfinden und können dazu richtig abtanzen. Draußen im Foyer kann man aber auch in Ruhe quatschen, sich austauschen oder sich Flyer zu allen erdenklichen Frauen-Themen anschauen und besorgen. Frauenvereine dürfen sich dort mit ihren Infomaterialien präsentieren.

Der Eintritt zur Frauensisco ist frei. Die Hochschule Ruhr West, die zuvor (um 17 Uhr) eine Lesung mit der Bestsellerautorin Alexandra Zykunov im Ringlokschuppen anbietet (ein Bericht folgt), sorgt für eine kostenfreie Kinderbetreuung von 17 bis 20.30 Uhr. Wer sie in Anspruch nehmen möchte, sollte sich bis zum 29. Februar melden unter gleichstellung@hs-ruhrwest.de.

Mehr zum Thema Frauendisco:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.