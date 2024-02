Mülheim. Im Freizeitkalender für Mülheim finden Sie Tipps und Termine zu Veranstaltungen, Konzerten und mehr. Aktuell: Spieletreff in der Ev. Ladenkirche.

Ob ein Besuch im Museum oder auf dem Trödelmarkt, Theater oder Konzert, Nachbarschaftsfeste oder sportliche Aktivitäten im Freien: In unserem Freizeitkalender bieten wir stets aktuell eine große Übersicht, was Mülheim an Veranstaltungen im Kultur- und Freizeitbereich zu bieten hat. Unsere aktuelle Übersicht bietet eine Auswahl an Veranstaltungen für die ganze Familie.

19. Januar bis 7. März: Ausstellung zu „Kind of Copy“ von Franz John

Mit einem Handkopierer hat Franz John in den 90-er Jahren Bilder architektonischer Zeitzeugnisse erstellt. Diese mobilen Geräte erlaubten die digitale Aufnahme von Oberflächen bei unmittelbaren Druck auf Thermopapierstreifen: eine digitale Frottage. Die Künstlerausstellung “RAGS ONLY” erkundet vom 19. Januar bis 7. März immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr die Benutzung dieser Technik von Franz John im Rahmen vom Themenkomplex Kind of Copy/Frottage. Das Museum für Fotokopie, an der Friedrich-Ebert-Straße 48, bietet zu den Zeiten auch Workshops mit Handscannern an. Am Donnerstag, 22. Februar, laden die Organisatoren zu einem Künstlergespräch und Filmabend mit Franz John ein.

8. Februar bis 3. März: Öl- und Acrylmalerei in der Begegnungsstätte Kloster Saarn

In der Saarner Begegnungsstätte an der Klosterstraße 53 ist bis zum Sonntag, 3. März, eine Ausstellung mit Öl- und Acrylbildern von Peter Schmatolla zu sehen. Bei ,,Bunte Vielfalt“ erleben Gäste seine Arbeit in unterschiedlichsten Malstilen und spüren, wie er dabei Freiheit empfindet. Malen, seine Neugier für neue Techniken sowie Experimentierfreude sind Motoren unermüdlichen Wirkens. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie an Samstagen und Sonntagen von 14 Uhr bis 18 Uhr.

16. Februar bis 30. April: Ausstellung „Wo ist meine Heimat?“ von Viktoria Solohubova

„Wo ist meine Heimat?“ lautet der Titel der Ausstellung von Viktoria Solohubova, die am Freitag, 16. Februar, 17 Uhr, in der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 eröffnet wird. Viktoria Solohubova malt in Aquarell- und Pastelltechnik oder auch mit Ölfarben. In ihren Bildern setzt sie sich mit Perspektiven auf dem Heimatbegriff auseinander. Viktoria Solohubova hat einige Stadtansichten von Mülheim gemalt, zu sehen sind aber auch Bilder, die Szenen aus der Ukraine zeigen, zu Friedens- und zu Kriegszeiten. Die Ausstellung in der Evangelischen Ladenkirche ist zu sehen bis zum 30. April. Öffnungszeiten: montags bis mittwochs, 11 bis 14 Uhr, freitags 11 bis 17 Uhr (donnerstags geschlossen). Der Eintritt ist frei.

22. Februar: Führung durch das Wasserwerk

Das Februar-KlimaForum der Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. findet am Donnerstag, 22. Februar, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Die Besucher haben die Gelegenheit, die Anlagen zu erkunden und bekommen eine Führung durch das RWW-Wasserwerk Styrum. Die Besichtigung des RWW-Standorts in Styrum gibt einen Einblick in die moderne Wasseraufbereitung und -verwaltung. Der Zugang zum Wasserwerk ist aus Sicherheitsgründen stark begrenzt, aus diesem Grund ist eine Anmeldung per E-Mail an info@klimaschutz-mh.de zwingend erforderlich.

22. Februar: Selbsthilfe-Café in der Evangelischen Ladenkirche

In der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 findet am Donnerstag, 22. Februar, ein Selbsthilfe-Café statt. Die Teilnehmenden haben dort von 18 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit sich zu verschiedenen Themen rund um die Selbsthilfe auszutauschen. Dieses Mal geht es um Gruppenregeln in der Selbsthilfe. Es wird sich darüber ausgetauscht, wie wichtig Gruppenregeln sind, was alles schiefgehen kann, wenn es keine gibt oder diese nicht gelebt werden. Welche Funktion haben sie im Miteinander und wann sind sie hilfreich? Um Anmeldung wird gebeten unter 0208 3004814 oder per E-Mail an:

selbsthilfe-muelheim@paritaet-nrw.org.

23. Februar: Jugend musiziert - Konzert in der Sparkasse

Beim Regionalwettbewerb der 61. Auflage von „Jugend musiziert“ im Januar, in der städtischen Musikschule hat Mülheim gut abgeschnitten. Insgesamt nahmen 72 Kinder und Jugendliche teil, 29 davon aus Mülheim. Neun der jungen Musikerinnen und Musiker aus Mülheim haben sich so gut präsentiert, dass sie im März beim Landeswettbewerb in Köln antreten dürfen. Wer dort sein musikalisches Talent beweist, kann auf die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb hoffen. Ein Konzert der diesjährigen Preisträgerinnen oder Preisträger ist für Freitag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse am Berliner Platz geplant. Dort bekommen sie auch ihre „Jugend musiziert“-Urkunden überreicht. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

23. Februar: Album-Release in der Sol Kulturbar

Sean Athens ist schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Musikszene. Im Alter von 14 Jahren stand er mit der Boyband „Kixs“ bei „The Dome 43“ auf der Bühne. Schnell hat er jedoch gemerkt, dass dieser ganze Boybandtrubel nichts für ihn ist und sein Herz für den Blues und Rock schlägt. Danach hat er sich durch diverse Bands gearbeitet und hat als Sideman Musiker wie Thomas Godoj, Steffi Stefan (Udo Lindenberg), Jini Meyer (Ex-Luxuslärm) und Peter Freudenthaler (Fools Garden) begleitet. Auf seinem Debütalbum „Time“ tummeln sich hochkarätige Gäste wie Chris Kramer (Peter Maffay) und Thomas Blug (BluGuitar).

Bei dem Release Konzert am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr in der Sol Kulturbar, Akazienallee 61, ist Thomas Blug live dabei. Der Eintritt kostet 18 Euro.

23. Februar: Klön-Café in der Evangelischen Ladenkirche

Wer gerne gemeinsam mit anderen einen unterhaltsamen Freitagnachmittag bei Kaffee und Kuchen verbringen möchte, ist zum Klön-Café in die evangelische Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 eingeladen. Dabeisein ist kostenfrei, Kaffee und Kuchen gibt es zum kleinen Preis. Begleitet wird die Runde durch das ehrenamtliche Team der Ladenkirche. Die Termine für das erste Halbjahr sind festgelegt: Das Café öffnet jeweils freitags 15 bis 17 Uhr am 23. Februar, 22. März, 26. April, 31. Mai und 28. Juni.

23. Februar: Spaziergang in Raadt

Der Pflegedienst „Pflege Behmenburg“ und der Evangelische Wohnstift Raadt haben einen generationenübergreifenden Spaziergang organisiert. Der Spaziergang findet am Freitag, 23. Februar, um 11 Uhr in Raadt statt. Der Treffpunkt ist an der Brunshofstraße 6-8. Die Route ist für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen geeignet. Die Gruppe trifft sich regelmäßig am letzten Freitag im Monat, die Teilnahme ist kostenlos. Wer Interesse hat und mehr erfahren möchte, kann sich bei Elena Waller von der Pflege Behmenburg unter 0208 493066 informieren.

24. Februar: Tanz für Menschen mit Demenz

Zum Tanz im Schloß lädt für Samstag, 24. Februar, 15 Uhr, der Nachbarschaftsverein Styrum mit dem Tanzsportclub Imperial und der Alzheimer Gesellschaft ein. Diese drei Beteiligten freuen sich auf Tanzbegeisterte mit und ohne dementielle Veränderungen. Bei freiem Eintritt an der Moritzstraße 102 steht für Menschen mit Einschränkungen beim Laufen ein Fahrdienst zur Verfügung. Kontakt zum Fahrdienst: 0208 37 73 99 37

29. Februar: Kardiologen laden zum Dialog ein

Das St. Marien-Hospital lädt zu einem weiteren Tischgespräch am Donnerstag, 29. Februar, ein. Der Fokus liegt erneut auf dem Thema „Herz“. Bei einer Tasse Kaffee haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über Herzerkrankungen, Herzgesundheit und Herzrhythmusstörungen zu informieren. Um 16 Uhr steht ein Expertenteam des St. Marien-Hospitals im Café Kaufbar, Dickswall 2, bereit, um alle Fragen zu beantworten. Gastgeber ist Chefarzt Prof. Dr. Heinrich Wieneke, der am St. Marien-Hospital die Klinik für Kardiologie leitet. Begleitet wird er von den Oberärzten Dr. Dirk Lindemann, Dr. Behnam Zadeh, Ahmad Ramhamadani und Qusai Jeha. In anderthalb Stunden wechseln die Experten von Tisch zu Tisch, um die Fragen der Teilnehmenden zu beantworten und sich über Herzensangelegenheiten auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich. Ab dem 12. (und bis zum 21. Februar) können Interessierte sich per Mail an l.sumiejski@contilia.de oder telefonisch im Sekretariat der Kardiologie unter 0208 305-42061 anmelden.

29. Februar: Kindertheater in der Feldmann-Stiftung

Das Kindertheater „Theater Blaues Haus“ spielt am Donnerstag, 29. Februar, um 16 Uhr „Das Bärenwunder“ in der Feldmann-Stiftung an der Augustastraße 108-114. Langsam erwacht der große Bär aus dem Winterschlaf und ist allein. Und weil er schon groß und stark ist, möchte er gerne Bärenpapa werden. Dann hat er wieder wen zum Spielen. Aber wie soll er an ein Bärenkind kommen? Hase, Vogelküken und Maus geben ihm die komischsten Ratschläge, die der große Bär trotzdem befolgt. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Der große Bär weiß nicht weiter. Traurig guckt er den Wolken hinterher. Da spricht ihn eine reizende Bärenfrau an. Das Theater ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro. Tel. Kartenvorbestellung unter: 0208 - 408023 oder per Mail: feldmannstiftung@muelheim-ruhr.de.

1. März: Spieletreff in der Evangelischen Ladenkirche

In der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 finden in Kooperation mit dem Kreuzbund und Perspektiven e.V. Spieletreffs statt. Die Spieletreffs finden jeden zweiten Dienstag im Monat von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr und jeden ersten Freitag im Monat von 18 Uhr bis 22 Uhr statt. Die Spielenachmittage bieten Gelegenheit unter Leute zu kommen, mit Anleitung neue Spiele zu entdecken oder sich Klassikern wie Rummikub, Skat, Schach und vielen anderen Spielen zu widmen. Auch eigene Spiele können mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Termine dienstags (in Kooperation mit dem Verein Perspektiven e.V.): 12. März, 9. April, 14. Mai, 11. Juni und freitags (in Kooperation mit dem Kreuzbund): 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni.

1. März: Handarbeitstreff in der Evangelischen Ladenkirche

Die Evangelische Ladenkirche bietet einen offenen Handarbeitstreff an. Bei den Kreativnachmittagen können die Teilnehmenden zusammen an eigenen Projekten stricken, häkeln oder basteln. Die Treffen finden immer freitags von 15 Uhr bis 17 Uhr in der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 statt. Jeder, der Interesse und Spaß an kreativen Handarbeiten hat, ist willkommen. Materialien bringt jeder der Teilnehmenden selbst mit. Die jeweiligen Termine sind am 1. März, 5. April, 19. April, 3. Mai, 17. Mai, 7. Juni, und nach Absprache. Die Teilnahme ist kostenfrei.

1. März: Lesung mit Stefanie Lohaus

Stefanie Lohaus hält am Freitag, 1. März, um 20 Uhr eine Lesung im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38. Die Autorin liest aus ihrem Buch „Stärker als Wut - Wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht“. Das Buch beschäftigt sich mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Feminismus aus deutscher Perspektive. Woher kommt und wohin geht der Feminismus? Was ist erreicht, was muss weiter erstritten werden? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Autorin in diesem Buch. Die Lesung wird von der Literaturwissenschaftlerin und Autorin bei der ZEIT Marie Serah Ebcinoglu moderiert. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 17,50 Euro.

1. und 2. März: Kollektiv führt „Gemusical“ auf

Das Performancekollektiv „notsopretty“ führt am Freitag, 1. März, und am Samstag 2. März, ihr Musical „Gemusical“ im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, auf. Der Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 20 Uhr. Mit Songs, witzigen Videos, Choreografien und Spielszenen will notsopretty den Kolonialismus thematisieren. Die Hauptrolle ist eine Kartoffel. Am Beispiel der kolonialen Migrationsgeschichte des Gemüses sollen unter anderem koloniale Strukturen sichtbar gemacht werden. Das Musical wird mehrsprachig sein: Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Deutsch. Die Preise der Tickets setzen sich nach dem Motto „pay what you can“ zusammen. Die Besucher können zwischen folgenden Preisen frei wählen 5 ,12, 18 und 25 Euro.

2. März: Patrick Salmen im Ringlokschuppen

Patrick Salmen tritt am Samstag, 2. März, um 20 Uhr im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, auf. In seinem Programm „Yoga gegen Rechts“ präsentiert der Comedian und Autor den Zuschauern eine Mischung aus Stand-Up-Comedy und lustigen Kurzgeschichten. Dabei bringt er die Zuschauer mit Satire und einer Packung Selbstironie zum Lachen. Wie viel Entspannung wirklich in seinem Programm steckt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer dann vor Ort. Die Tickets gibt es im Vorverkauf ab 24,50 Euro zuzüglich Gebühr.

4. März: Boogie-Abend im Petrikirchenhaus

Die Musikreihe „Boogie@Petri“ im Petrikirchenhaus, Pastor-Barnstein-Platz 2, wird am Montag, 4. März, um 19 Uhr fortgesetzt. Diesmal kommt der spanische Pianist Lluis Coloma nach Mülheim. Der sympathische Katalane gilt als ein Virtuose am Boogie-Piano und spielt weltweit auf Klavierfestivals. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Tickets kosten 18 Euro. Die Reservierung kann unter 0208 4372801 sowie per Mail an vek@kirche-muelheim.de oder tickets@bayoogie.com erfolgen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.

7. März: WDR-Rundfunkchor in der Gnadenkirche

Hochkarätige musikalische Gäste erwartet die Evangelische Kirchengemeinde Heißen am Donnerstag, 7. März, um 11 Uhr in der Gnadenkirche, Hingbergstraße 370. Der WDR-Rundfunkchor gastiert im Rahmen seiner Reihe „Musik am Mittag on tour“ am Heißener Markt. Im Jahr des 200. Geburtstages von Anton Bruckner und des 100. Todestages von Charles Villiers Stanford singt das Ensemble unter der Leitung von Simon Halsey Werke dieser beiden Komponisten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

9. März: Coremy im Ringlokschuppen

Coremy tritt am Samstag, 9. März, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Rasiert“ im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, auf. Die 24-Jährige singt unter anderem von ihrem Leben als Musik-Comedian und queere Frau, über Körperbehaarung oder die Widersprüche der Generation Z. Dabei begleitet sie sich selbst am Klavier, der Gitarre oder auf der Okarina. Coremy hat bereits millionenfach geklickte Videos auf TikTok. Außerdem schreibt sie für die ZDF-Heute-Show und ist Jurorin des Grimme-Preises. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 24,50 Euro zuzüglich Gebühr.

9. und 16. März: Selbstbehautung für Frauen

Unter dem Motto „Ohne Angst Sicherheit Erleben (OASE)“ bietet der Polizeisportverein Mülheim an der Ruhr am Samstag, 9. März, und am Samstag, 16. März, einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an. Von jeweils 10 bis 13 Uhr erfahren die Frauen in der Jugendverkehrsschule Essen Borbeck an der Frintroper Straße 100 wie sie Gefahrenmomente erkennen, analysieren und beseitigen können. Ziel des Kurses ist die Stärkung des Selbstvertrauens. Selbstbewusstes Auftreten und Signale der Körpersprache sowie das Erlernen von leicht einzusetzenden Abwehrtechniken sind die Grundpfeiler des Kurses. Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro. Anmeldeformulare können per E-Mail an info@psv-mh.de angefordert werden.

10. März: Kleider- und Spielzeugtrödel für Kinder

Zum Kinderkleider- und Spielzeugtrödel lädt das Evangelische Familienzentrum Lindenhof am Sonntag, 10. März, 11.30 bis 15 Uhr, in seine Räume an der Waldbleeke 47 in Saarn ein (Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 11 Uhr). Am Kaffee- und Kuchenbuffet wird für das leibliche Wohl gesorgt. Die Einnahmen kommen dem Familienzentrum zugute. Auch Verkaufsplätze können noch gebucht werden, Kontakt dazu unter 0208 48 69 33.

14./15. März 2024: Falco-Show in der Stadthalle

Österreichs größte Popikone bewegte Menschen weltweit mit seinen Songs. Das Musical ,,Falco - Das Musical“ erinnert an sein Lebenswerk und bringt Tausende Fans zusammen. Die Show kehrt zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist am 14. und 15. März 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim zu sehen. Hier die komplette Ankündigung.

Der legendäre Falco wird gespielt von Alexander Kerbst: Das Musical beschreibt sein Leben und ist auch in der Mülheimer Stadthalle zu sehen. © Unbekannt | Marcel Klette

15. März: René Steinberg im Ringlokschuppen

Der Satiriker und Autor René Steinberg tritt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr mit seinem Programm „Radikale Spaßmaßnahmen“ im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, auf. Er möchte sich mit seinem Programm gegen die aktuelle Ernsthaftigkeit stemmen. Es gibt genug Wut, Meckerei und Geschrei an der Ampel. Humor ist sein geeignetes Mittel, um mit alldem umzugehen. Dabei sollte Humor alle möglichen Bereichen durchziehen. Egal ob im Alltag, in Beziehungen, bei Bildung, anstrengenden Kindern und peinlichen Eltern, im gesellschaftlichen Miteinander und in der Politik. Spaß sollte nicht fehlen. Die Tickets gibt es im Vorverkauf ab 27,50 Euro zuzüglich Gebühr.

22. März: Jean Phillipe Kindler tritt im Ringlokschuppen auf

Der Satiriker und Moderator Jean Phillipe Kindler tritt am Freitag, 22. März, um 20 Uhr mit seinem neuen Soloprogramm „Klassentreffen“ im Ringlokschuppen auf. (Es handelt sich um eine verschobene Vorstellung vom 4. März 2023. Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden). Die Satire des deutschen Kabarettpreisträgers will gesellschaftliche Gräben nicht nur aufzeigen, sondern noch weiter aufzerren, damit man diese nicht mehr übersehen kann. Auf humorvolle Art und Weise möchte er das Gemeinsame in der Spaltung finden. Die Tickets gibt es im Vorverkauf ab 20 Euro zuzüglich Gebühr.

23. März: Live podcast „1a B-Ware“ im Ringlokschuppen

Im Ringlokschuppen , Am Schloß Broich 38, findet am Samstag, 23 März, der Livepodcast „1a B-Ware“ von Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken statt. Ab 20 Uhr reden die beiden in ihrem Podcast unter anderem humorvoll über Selbstoptimierung, Ratgeber und Persönlichkeitsentwicklung und stellen sich damit dem Perfektionismus ein Stück weit entgegen. Der selbsternannte Anti-Selbstoptimierungs-Podcast wird an diesem Abend live aufgezeichnet. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 25 Euro zuzüglich Gebühr unter Telefon 0208 993160.

24. März: Sarah Bosetti in der Stadthalle

Sarah Bosetti tritt am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr, in der Stadhalle, Theodor-Heuss-Platz 1, auf. In ihrem Programm „Wer Angst hat soll zuhause bleiben „ widmet sich die Satirikerin diesmal dem Thema Populismus. Für sie ist Populismus eine der größten Gefahren. Ihre Waffe: Poesie. Deshalb beschäftigt sie sich im Kampf gegen Fake News, Diskriminierung und Diskursverschiebung mit einigen der schönsten, schlimmsten oder absurdesten populistischen Aussagen bekannter Persönlichkeiten und beantwortet diese mit witzigen Gedichten. Die Tickets gibt es im Vorverkauf ab 32 € zuzüglich Gebühr.

27. März: Die Nacht der Musicals in der Stadthalle

Eine abwechslungsreiche Gala kommt nach Mülheim: Die Nacht der Musicals gastiert am Mittwoch, 27. März, in der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1. In einer über zweistündigen Show präsentieren die Darstellerinnen und Darsteller Highlights aus den bekanntesten Musicals. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt derinternationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Weltbekannte Hits aus dem aktuellen Broadway-Musical „Moulin Rouge” werden genauso zu hören sein, wie die Sensationsmusicals „The Greatest Showman” und „Die Eiskönigin“. Nicht fehlen dürfen auch Welterfolge wie „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“, „We Will Rock You“, „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Die Rocky Horror Show“, „Elisabeth“, „Grease“ und die „West Side Story“. Karten kosten zwischen 44 und 97 Euro, und sind unter: dienachtdermusicals.show und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen.

6. April: Boogie Time in der Stadthalle

Unter dem Namen „Mülheimer Boogie Time Vol. 1“ legt die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) mit Unterstützung des Mülheimer Jazz-Clubs eine neue Musik-Reihe auf. Boogie-Fans dürften sich freuen: Mit Jörg Hegemann und seinen Gästen Martijn Schok & Greta Holtrop, Dirk Engelmeyer, Andreas Müller und Volkmar Hess stehen namhafte Künstlerinnen und Künstler auf der Interpreten-Liste. Die Veranstalter versprechen, am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal der Stadthalle ein leidenschaftliches Boogie-Erlebnis zu schaffen. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.

9. April 2024: Elvis-Musical in der Stadthalle

„Elvis – Das Musical“ feiert zehnjähriges Bestehen. Die Erfolgsproduktion mit Grahame Patrick und Ed Enoch geht 2024 auf große Jubiläums-Tournee. „Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten“, schreibt der Veranstalter.

„Elvis – Das Musical“ sei gespickt mit all seinen großen Hits und biete „eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone“. Seit der Tour-Premiere im Jahr 2014 begeisterte die spritzige Inszenierung bereits über eine halbe Million Zuschauer, sie kehrt 2024 auf die Bühnen in Deutschland und Österreich zurück und gastiert am 9. April 2024 auch in der Stadthalle in Mülheim. Tickets gibt es im Internet unter www.elvis-musical.co und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

10. April: Kostenloses Laufangebot für Frauen

Das kostenlose Laufangebot für Frauen „Schritt für Schritt vom Gehen ins Laufen“ startet am Mittwoch, 10. April. Um 17.30 Uhr beginnt das Kooperationsangebot der katholischen Erwachsenen- und Familienbildungsstätte und des Selbsthilfe-Büros im MüGa-Park. Es richtet sich an Frauen, die wenig bis gar keinen Sport betreiben. Es sind Frauen jeden Alters eingeladen. Der Fokus liegt nicht auf Leistung, sondern darauf, dass sich alle wohlfühlen. Ziel ist es, dass jede Teilnehmerin nach und nach 30 Minuten am Stück laufen kann. Da das Laufangebot draußen stattfindet ist bequeme, wetterangepasste Sportbekleidung erforderlich. Die Anmeldung ist per E-Mail an muelheim@kefb.info oder per Telefon unter 0208 3083136 möglich.

12. April: Wolfgang Hausmann liest in der Evangelischen Ladenkirche

Wolfgang Hausmann ist am Freitag, 12. April, in der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 zu Gast. Die Lesung „Ein Mensch fühlt oft sich wie verwandelt...“ mit dem Fokus auf Eugen Roth beginnt um 16 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an sabine.dams@ekir.de. Es wird um einen freiwilligen Beitrag gebeten.

30. April: MaiRock im Bürgergarten

Im „Bürgergarten“ an der Aktienstraße 80 wird am Dienstag, 30. April, unter dem Motto „MaiRock“ eine Party mit Songs aus Rock, Pop und Oldies der letzten 60 Jahre gefeiert. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Zu Gast sind die beiden Bands „The Amazing Years“ und die „Energy Converters“. Die Band „Energy Converters“, spielen mit Gitarren, Keyboard, Schlagzeug und Bass unter anderem Titel von Bryan Adams, Elton John oder Phil Collins. Die Band „The Amazing Years“ tauchen in die 60er ein aber auch die 70er und 80er Jahre stehen auf ihrem Programm. Der Vorverkauf ist montags, sowie donnerstags bis sonntags, ab 11.30 Uhr, im Bürgergarten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 14 Euro.

5. und 6. Juli: Castle-Rock-Festival auf Schloß Broich

Das Line-up steht, der Vorverkauf läuft, rund 1000 Tickets sind schon weg. Das Castle Rock am 5./6. Juli in Mülheim hat wieder viel zu bieten. Die „Wiederholungstäter“ sind gleichzeitig auch die bekanntesten Musiker, die zum Stelldichein der schwarzen Szene im Innenhof von Schloß Broich anreisen: „Svbway to Sally“ waren 2006 schon einmal hier, jetzt will die weltweit tourende Band aus Potsdam mit ihren Folk- und Metalsongs wieder das Mülheimer Festival rocken. Aber auch andere Urgewalten sind dabei. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Hinweis in eigener Sache: Möchten Sie mit Ihrer Mülheimer Veranstaltung auch in diesem Freizeitkalender präsent sein? Dann schicken Sie uns zeitig vor der Veranstaltung wesentliche Informationen zu: redaktion.muelheim@waz.de. Dieser Freizeitkalender ist ohne Gewähr, dass für die Veranstaltungen am Ende noch Plätze frei sind oder sie womöglich ausfallen. Hinweise nehmen wir aber gerne entgegen.