Die böse Überraschung wartete auf Nils an der Kasse des Altendorfer Penny-Marktes. Der 14-jährige Don-Bosco-Gymnasiast hatte Freitagmittag Schulschluss, der Magen knurrte. Also legte er sich einen Energie-Drink und zwei Brötchen in den Einkaufskorb und reihte sich in die Schlange vor der Kasse ein. „Als ich dann dran war, hat die Kassiererin die Sachen vom Band genommen und mir gesagt, es täte ihr leid, aber sie dürfe bis 15.30 Uhr keine Schüler bedienen“, berichtet er. Mit leeren Händen musste er den Penny-Markt wieder verlassen.

„Ich halte das für diskriminierend“

Abends und am Wochenende darf Nils Müller (14) unbeanstandet einkaufen. Aber nachvollziehen kann er das gegen ihn ausgesprochene Hausverbot nicht. Foto: Rüdiger Hagenbucher

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste und auch durch keinen Aushang erkennen konnte: Der Altendorfer Penny an der Kopernikusstraße erteilt von montags bis freitags Schülern der nahen Gesamtschule Bockmühle zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr Hausverbot. Quasi aus Notwehr, wie Rewe-Pressesprecherin Kristina Schütz bestätigt: „In Abstimmung mit der Schule (die das Vorgehen ausdrücklich befürwortet) haben wir uns als Ultima Ratio für diese Maßnahme entschlossen, um unseren Markt, unsere Mitarbeiter und die Kunden gegen anhaltende Übergriffe von Schülergruppen zu schützen. Rein verbale Aufforderungen haben über Wochen keinerlei Wirkung gezeigt, so dass sich die Lage für unsere Mitarbeiter im Markt immer weiter verschärft hat.“

Das Hausverbot habe dazu geführt, die Situation deutlich zu beruhigen. Penny stehe in engem Austausch mit der Schule und behalte sich vor, das Hausverbot perspektivisch auch wieder aufzuheben. Es gehe hier „ausschließlich um Schülergruppen, die willkürlich und in hohem Maße Kunden belästigt und Waren beschädigt haben, ohne diese zu kaufen.“

Nils hat allerdings nur bedingt Verständnis für diese Maßnahme, zumal er gar nicht die betreffende Schule besucht. „Das ist ja schön und gut“, sagt er, „aber dass nur Schüler und Schülerinnen in dieser Zeit stehlen und randalieren sollen, ist mir unbegreiflich, und ich halte diese Regelung für diskriminierend.“

Schubsereien und Beschimpfungen

Hilda Schlothammer, die stellvertretende Marktleiterin in Altendorf, versteht den blonden Jungen, der nun gar nicht den Eindruck eines Rüpels macht. „Es tut uns wahnsinnig leid, aber es geht darum, dass es riesen Gruppen sind, die in den Laden stürmen. Sie stehen in ihren Pausen unter Zeitdruck und es gibt immer Palaver.“

Essen Ausnahmen werden derzeit offiziell nicht gemacht Ausnahmen für andere jugendliche Kunden möchte der Penny-Konzern derzeit offiziell nicht gestatten. „Individuelle Regelungen sind hier nicht praktikabel“, heißt es in der Kölner Unternehmenszentrale. Allerdings möchte man es mit dieser Käuferschicht auch nicht generell verderben: „Grundsätzlich würden wir uns selbstverständlich freuen, künftig auch wieder morgens Schüler in unserem Markt begrüßen zu können.“

Es sei auch schon vereinzelt vorgekommen, dass es mit Verkäuferinnen zu Schubsereien und Beschimpfungen gekommen sei, wenn diese zum Beispiel auf zerknüllte Chipstüten hingewiesen hätten: „Da mussten wir etwas tun.“ Und zwar ausdrücklich in Absprache mit der Gesamtschule, die ihre Schüler auf das Hausverbot hingewiesen hat.

Das zeitlich beschränkte Hausverbot für Schüler sei in den letzten Jahren immer wieder einmal erteilt worden, werde aber auch immer wieder überprüft. Hilda Schlothammer macht Nils das Angebot, sich vor seinem Einkauf an der Kasse zu melden und Bescheid zu sagen.

Dass er auch unbeanstandet Energie-Drink und Brötchen im Penny kaufen kann, hat er übrigens am gleichen Abend noch einmal versucht. Da ging alles glatt.