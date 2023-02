Die Gaterwegbrücke in Duisburg-Rheinhausen muss noch in diesem Jahr für Sanierungsarbeiten gesperrt werden.

Brücke Gaterwegbrücke in Duisburg: Datum der Sperrung steht fest

Duisburg-Rheinhausen. Die Sanierung der Gaterwegbrücke in Rheinhausen kostet deutlich mehr als zunächst angenommen. Wann die Brücke für den Verkehr gesperrt wird.

Die Sanierung der Gaterwegbrücke in Rheinhausen wird deutlich teurer als zunächst angenommen. Die Kosten erhöhen sich von rund 2,3 Millionen Euro auf rund 4,5 Millionen Euro. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am Dienstag, 31. Januar, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr beraten wird. Die Entscheidung trifft der Rat der Stadt Duisburg dann am 9. Februar. Die Sperrung der Brücke für den Verkehr erfolgt vom 17. Juli 2023 bis zum 16. Oktober 2023.

Grund für die Kostensteigerung sind primär begleitende Maßnahmen sowie bauliche Anpassungen im Straßennetz, die mit der Sperrung der Brücke einhergehen. Wie berichtet, führt die Lkw-Umleitung fvon der L473n über die Straße „Am Stellwerk“ auf die Dahlingstraße, weiter über die Adler- und Schleusenstraße Richtung Logport. Der Kreisverkehr an der Brücke der Solidarität wird geöffnet, der Verkehr kann dann von der Osloer Straße kommend weiter Richtung Moerser Straße fließen.

Sanierung der Gaterwegbrücke: Warum das Bauvorhaben teurer wird

Laut Vorlage muss zudem ein Teilstück der Bliersheimer Straße saniert werden, da der Abschnitt nicht mehr im Stande sei, dem zusätzlichen Lkw-Verkehr standzuhalten. Alleine durch die baulichen Maßnahmen für den Kreisverkehr, den Einmündungsbereich Dahling- und Adlerstraße, die Bliersheimer Straße sowie die Verkehrslenkung durch Schilder und Co. ergeben sich Mehrkosten von 745.000 Euro.

Die Sanierung der Gaterwegbrücke in Duisburg-Rheinhausen wird deutlich teurer als zunächst angenommen. Foto: Hans Blossey / Funke Foto Services

Zusätzlich entstehen Kosten durch die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinierung, die Bauüberwachung der Deutschen Bahn, eine externe Bauleitung, einen baubegleitenden Schweißfachingenieur, Ingenieurleistungen der Wirtschaftsbetriebe sowie durch das planende, externe Ingenieurbüro.

Gaterwegbrücke in Rheinhausen: Auch Baumaßnahmen der Deutsche Bahn

Auch die Gleisanlagen, über die die Gaterwegbrücke führt, haben Auswirkungen auf die Kosten. So folgt die Instandsetzung parallel zu den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn im Jahr 2023. Bereits vorhandene Gleissperrungen der Bahn für Arbeiten im Gleisbereich können genutzt werden, um an der Brücke zu arbeiten. Die Sperrung der Bahngleise alleine für die Brücke wäre laut Vorlage nicht genehmigungsfähig gewesen. „Hierin ist ein wesentlicher Teil der Mehrkosten begründet“, heißt es.

>>> ZUSTAND DER GATERWEGBRÜCKE IN DUISBURG IST SEHR SCHLECHT

Der Zustand der Gaterwegbrücke ist äußerst schlecht. So sind an der kompletten Brücken Schäden festgestellt worden, unter anderem Abplatzungen, Risse und Schäden an den Stahlbauteilen.

festgestellt worden, unter anderem Abplatzungen, Risse und Schäden an den Stahlbauteilen. Insgesamt wird der Zustand der Brücke mit einer Zustandsnote von 3,5 bewertet, wobei 4 die schlechteste Note ist.

