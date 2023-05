Diese Straßen sind die hässlichsten im Duisburger Westen

Duisburg-West. „Schlaglochpisten“ oder „schreckliche“ Umgebung: Die Redaktion hat Leser nach den hässlichsten Straße im Duisburger Westen gefragt. Das Ergebnis.

Nachdem die Redaktion die schönsten Straßen im Duisburger Westen vorgestellt hat, haben wir Leserinnen und Leser nach den hässlichsten Straßen gefragt. „Ich würde spontan 80 Prozent von Rheinhausens Straßen nennen wollen. Ich brauch bald neue Stoßdämpfer“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter den Aufruf in den Sozialen Medien. Eine andere stimmt ihr zu: Fast jede Straße auf der linken Rheinseite sei ein Alptraum, klagt sie.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Auch bei der Auswertung der Antworten fällt auf, dass nicht eine bestimmte Straße öfter genannt wurde, sondern viele verschiedene Straßen im Duisburger Westen dieselben Kritikpunkte aufweisen: Schlaglöcher, Flicken, Müll oder Falschparker wurden immer wieder von den Bürgerinnen und Bürgern bemängelt. Zum Teil sei es „lebensgefährlich über die ,Buckelpisten’ zu fahren“, lautet die Meinung einer Leserin in einer Mail an die Redaktion. Für sie müssten „mindestens“ die Hälfte der Straßen im Duisburger Westen erneuert oder repariert werden. Sie nennt einige Beispiele der „schlimmsten Schlaglochpisten“: die Neustraße, Auf dem Pickert oder auch die Zufahrt zum Bergheimer Markt am Alfred-Hitz-Platz sowie die Peschmann- und Buchenstraße.

Atroper Straße in Rheinhausen: Facebook-Nutzer kritisiert Schlaglöcher und Flicken

Für einen Facebook-User sei dagegen die Atroper Straße „schon ganz vorne“. Er kritisiert: „Wenn ich im Bus sitze und auf dem Handy etwas lese, fällt mir beinahe das Handy aus der Hand, weil die Straße voller Schlaglöcher und Flicken ist. Lesen kann man da vergessen. Man muss sich festhalten, um nicht vom Sitz zu fallen. Dazu kommen dann die ganzen Falschparker vor den Wettbüros und Gastronomiebetrieben.“

Wegen Straßenschäden: Auf einigen Straßen, wie hier auf der Kruppstraße im Duisburger-Westen, gilt Tempo 30. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Falschparker, die mit laufendem Motor auf dem Gehweg stehen, ärgern auch einen anderen Facebook-Nutzer, allerdings auf der Asterlager Straße/Ecke Theodorstraße. Hinzu komme eine „schreckliche“ Umgebung, wie er schreibt: „Müll und Einkaufswagen auf der Straße, Ansammlungen von Mülltonnen auf dem Fahrradweg/Gehweg (bei Sturm auch mal mitten auf der Straße).“

Das sagt die Stadt Duisburg zu Problemen auf den Straßen im Duisburger-Westen

Der Stadt seien die Zustände der Straßen „vor allem aus Rückmeldungen der Straßenkontrolle und der Straßenunterhaltung“ bekannt, teilt Stadtsprecher Malte Werning auf Anfrage dieser Redaktion mit. Deswegen stünden derzeit auch einige Straßen im Duisburger Westen auf dem Plan der Stadt zur Erneuerung oder zum Ausbau.

Atroper Straße in Duisburg-Rheinhausen: Schlaglöcher, Flicken, Müll oder Falschparker wurden immer wieder von den Bürgerinnen und Bürgern bemängelt. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

In der aktuellen Planungsphase seien die Atroper Straße von der Annastraße bis zur Margarethenstraße sowie die Maiblumenstraße von der Rheingoldstraße bis zur Behringstraße vorgesehen. Hinzu kämen noch die Kruppstraße von der Friedrich-Alfred-Straße bis zur Bismarckstraße sowie Auf dem Hastert von der Moerser Straße bis Auf den Wiesen. Auf der Bonertstraße sei zudem eine Deckensanierung für 2024 vorgesehen.

Weitere Aus- und Umbaumaßnahmen der Straßen im Duisburger Westen noch in 2023 geplant

„Bei so umfangreichen Straßenbauarbeiten müssen die Maßnahmen mit verschiedenen Beteiligten, beispielsweise Ver- und Entsorgungsbetrieben, abgestimmt werden. Der genaue Zeitpunkt für die Baumaßnahmen hängt dann auch vom Planungsaufwand und der Budgetplanung aller Beteiligten ab“, erklärt Werning. Außer den bereits genannten Straßen seien 2023 auch noch einige weitere Aus- und Umbaumaßnahmen vorgesehen:

Straßenbaumaßnahmen in Duisburg-Homberg:

Krausstraße von Ruhrorter Straße bis Gustav-Sander-Platz: Umbau zur Fahrradstraße

Orsoyer Straße (L 475) von der Ortsdurchfahrtsgrenze bis Sardmannsbruchweg: Fahrbahn mit Einengung am Ortseingang

Prinzenstraße 76/Friedhofsallee: Umbau mit Fahrbahneinengung zum Baumerhalt

Straßenbaumaßnahmen in Duisburg-Rheinhausen:

von der Inselstraße bis Ende südl. Bebauung Haus 46: Erneuerung der Fahrbahn und Beleuchtung sowie ein barrierefreier Umbau der Kreuzung

Friedich-Alfred-Straße von Krefelder Str. bis Günterstaße (HMK-Rhs): Umgestaltung mit Spielpunkten, Aufenthaltsräumen und Grünflächen

Auf dem Dudel von Grabenacker bis In der Schleue: Fahrbahn nach Kanalbau

Beekstraße zwischen Am Strand und Seestraße: Umgestaltung Parkraum und Fahrbahn, Maßnahme zur Verkehrsberuhigung, Radwegverbindung

Verschiedene Straßenabschnitte im Zuge der Umleitung Gaterwegbrücke: Fahrbahnerneuerung, z.B. Dahlingstraße, Schleusenstraße, Bliersheimer Straße, Margarethenstraße und andere punktuelle Maßnahmen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West