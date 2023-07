Von Mauer erdrückt: Duisburger (54) stirbt bei Bauarbeiten

Das Unglück ereignete sich am Karl-Lehr-Brückenzug in Duisburg.

Duisburg. Ein 54-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall am Duisburger Karl-Lehr-Brückenzug ums Leben gekommen. Was die Kripo über das Unglück weiß.

Ein 54-Jähriger ist am Freitagmorgen in Duisburg bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war bei Bauarbeiten für die Erneuerung des Karl-Lehr-Brückenzuges in Ruhrort beschäftigt.

Im Rahmen des Mega-Projektes arbeitete der Duisburger für ein Subunternehmen im Bereich des Straßenbaus. Gegen 7.30 Uhr kam es dann an der Straße Zum Containerterminal zu dem Unglück.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei löste sich aus noch ungeklärter Ursache eine tonnenschwere Mauer von der Verankerung eines Krans, fiel auf den 54-Jährigen und erdrückte ihn.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Reanimationsversuche vor Ort blieben ohne Erfolg. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Dort starb er kurze Zeit später.

Tödlicher Arbeitsunfall in Duisburg-Ruhrort: Kripo ermittelt

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Außerdem wurde die Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Der Neubau des Karl-Lehr-Brückenzugs ist Duisburgs größtes Straßenbauprojekt. Bis 2025 werden dabei drei Brücken, die Kaßlerfeld und Ruhrort verbinden, komplett erneuert.

