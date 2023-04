Stadtranderholung Duisburg bietet 1500 Plätze für Kinder

Das Bergfest der Duisburger Stadtranderholung wurde im vergangenen Jahr in der Mühle Friemersheim mit einer Disco gefeiert.

Duisburg. In den Sommerferien können sich Duisburger Kinder an 19 Standorten vergnügen. Wo man sein Kind für die Stadtranderholung anmelden kann.

Die Stadtranderholung für Kinder aus Duisburger Familien findet in diesem Jahr in der zweiten Sommerferienhälfte statt: vom 17. Juli bis zum 4. August. Zum 71. Mal wird der Ferienspaß vor der Haustür organisiert.

Für die Ferienbetreuung stehen insgesamt 1500 Plätze zur Verfügung. An 19 Standorten wird Kindern, die nach den Schulferien mindestens in die zweite Klasse kommen und nicht älter als 13 Jahre sind, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm und Eltern eine verlässliche Betreuung von montags bis freitags, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, angeboten.

Anmeldung zur Stadtranderholung ist online ab Dienstag, 18. April, möglich

Die Standorte der Stadtranderholung, die Kosten und alle weiteren Informationen gibt es online auf www.duisburg.de/stadtranderholung. Dort ist ab Dienstag, 18. April, 10 Uhr, auch der Link zur Online-Anmeldung zu finden. Eine Online-Zahlung ist ebenfalls möglich. Die Frist endet am Dienstag, 2. Mai, 10 Uhr. Die Stadt betont in einer Pressemitteilung, dass die Anmeldung des Kindes für die gesamten drei Wochen erfolgt.

