MSV gegen RWE: Erste Provokation um Duisburger Arena

Mit martialischen Sprüchen haben MSV-Fans die rot-weißen Provokation an der MSV-Arena überschrieben.

Duisburg. Vor dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen haben RWE-Fans die erste Provokation platziert. Wie reagieren die MSV-Anhänger?

Vor dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen am Samstag haben Essener Anhänger die erste Provokation auf Duisburger Stadtgebiet platziert.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag müssen RWE-Fans im Umfeld der Schauinslandreisen-Arena unterwegs gewesen sein. Das Ergebnis war dann am Sonntagmorgen zu sehen: Eine Ticketbox, einen Altglascontainer und einen Stromkasten hatten die Unbekannten in der Dunkelheit mit roter und weißer Farbe und dem Schriftzug „RWE“ besprüht. Und das ausgerechnet im Bereich der Nordkurve, der Heimat der aktiven Fanszene.

Die Fotos davon verbreiteten sich in Windeseile in den sozialen Netzwerken. Die Reaktionen dort ließen nicht lange auf sich waren. „RWE auf einem Flaschencontainer – das passt“, schrieb einer. „Normale Sticheleien vor einem heißen Duell“, ordnete ein anderes „Zebra“ die Aktion ein. Einige Anhänger kündigten auch Gegenaktionen an.

Im Laufe des Sonntags wurden die RWE-Schriftzüge verwischt. Die Farbe blieb jedoch. An dem Altglascontainer überschrieben Fans der Duisburger die Essener Farben mit martialischen Sprüchen.

Am Sonntag versuchten MSV-Fans, die RWE-Schriftzüge unkenntlich zu machen. Foto: Martin Schroers

Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen dem MSV und RWE wird am Samstag um 14 Uhr in Duisburg angepfiffen. Viele Essener werden die Auswärtsreise antreten. Die 5000 Gästekarten waren schnell ausverkauft.

MSV Duisburg gegen RWE: Ein Derby mit viel Zündstoff

Zwischen den Anhängern der beiden Traditionsvereine herrscht seit Jahrzehnten eine große Rivalität. Schon in den 1970er Jahren lieferten sich die Fans zum Teil wilde Prügeleien. Auch bei den letzten Spielen kam es wieder zu Ausschreitungen und Strafanzeigen. Die Polizei wird die Partie mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften begleiten. Beim letzten Aufeinandertreffen in Duisburg gelang es den Einsatzkräften, die beiden Lager strikt voneinander zu trennen.

Auch ein Stromkasten wurde in den Essener Vereinsfarben besprüht. Foto: Martin Schroers

Für weiteren Zündstoff dürften nun aber auch die Vorkommnisse um die letzte Begegnung in Essen im Februar sorgen: Viele MSV-Fans fühlten sich bei dem Auswärtsspiel im proppevollen Auswärtsblock von den Ordnern schlecht behandelt. Viele verließen das Essener Stadion deshalb vorzeitig.

Aber auch die Anhänger der „Zebras“ produzierten Negativ-Schlagzeilen: Sie zündelten im Gästebereich über 90 Minuten Pyrotechnik. Ein Mann feuerte sogar einen Böller auf RWE-Fans ab. Vier Personen waren dadurch nach Polizeiangaben verletzt worden.

