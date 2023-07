Hauptbahnhof Duisburg: Umbau erreicht erstes großes Ziel

Duisburg. Die erste Welle steht: Der Umbau des Duisburger Hauptbahnhofs hat die erste große Hürde genommen. So gehen die Bauarbeiten weiter – zum Zeitplan.

Die erste Welle steht: Am Freitagabend um 21 Uhr wird die Deutsche Bahn (DB) die wichtigsten Arbeiten an Bahnsteig 6 – und somit den Gleisen 12 und 13 – im Hauptbahnhof Duisburg abschließen. Die Züge des Fernverkehrs können dann planmäßig wieder an diesem Bahnsteig halten, heißt es in einer DB-Pressemitteilung. Die Welle schwappt dann weiter zum nächsten Bahnsteig und die Modernisierung des Hauptbahnhofes setzt sich fort.

Auf dem Zeitplan der DB steht als nächstes der Bahnsteig 5 mit den Gleisen 10 und 11. „Hier laufen schon die ersten Vorbereitungen“, teilt die Bahn mit. In den kommenden Wochen entfernen die Baufachleute die Oberleitung an Gleis 10 und 11. Auch Technik und Sitzmöbel müssen vom Bahnsteig entfernt werden. Anschließend beginnen die massiven Abbrucharbeiten. Die Baufachleute tragen mehrere tausend Tonnen Schutt des alten Bahnsteigs ab.

Gleichzeitig demontieren die Techniker und Technikerinnen hunderte Tonnen Stahl des alten Gleisdachs. Hierfür bleiben die großen Kräne zunächst an ihren Standorten. Bis Sommer 2024 entsteht die zweite Welle im Hauptbahnhof über dem 400 Meter langen erneuerten Bahnsteig. Die Arbeiten an Bahnsteig 5 haben kaum Auswirkungen auf den Fernverkehr, es kommt nur zu vereinzelten Haltausfällen.

Hauptbahnhof Duisburg: Zugbetrieb an Bahnsteig 6 läuft – Arbeiten gehen aber weiter

Obwohl die Züge wieder an Bahnsteig 6 halten, rücken die Bauexperten nicht ab: In den kommenden Wochen finden noch planmäßige Arbeiten am Bahnsteig statt. So erneuert die DB unter anderem die Unterseiten der Essener Dächer. Mitarbeitende der Technik installieren die neue Bahnsteigausstattung, dazu zählen etwa Sitzbänke und Vitrinen.

„Wir haben in den nächsten Monaten noch Baustellen am Bahnsteig“, fasst Iljan Seiler, Projektleiter für die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs, zusammen. „Denn wir arbeiten auch noch an der Fassade zur Ostseite. Diese kann aus statischen Gründen erst fertig werden, sobald die zweite Welle auf dem Bahnsteig 5 steht. Vorher können wir die Glaselemente noch nicht einbauen.“

Das Luftbild zeigt den Stand der Bauarbeiten Anfang April 2023. Der Bahnsteig 6 kann nun am 14. Juli wieder für den Fernverkehr freigegeben werden. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Umbau ein „Kraftakt“: Schon mehr als 5000 Tonnen Schutt weggeräumt

Schon jetzt ist klar: „Die Erneuerung des Bahnsteigs 6 war ein Kraftakt“, teilt die Pressestelle der Bahn mit. Insgesamt haben die Bautrupps rund 5000 Tonnen Schutt weggeräumt sowie 250 Tonnen Stahl. Auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern wurde die Pflasterung neu gelegt. Die Teams haben 16 Hallendach- und Fassadenstützen neu errichtet. Auch die Oberleitung rückte ins Visier der Planer: Insgesamt ist der Fahrdraht auf einer Länge von 43 Kilometern erneuert worden. Das entspricht in etwa einer Länge von Duisburg bis nach Leverkusen.

Der Umbau des Duisburger Hauptbahnhofs ist das größte und umfangreichste Bahnhofsprojekt der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt investieren der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die DB rund 260 Millionen Euro in die moderne Gleishalle mit einem geschwungenen, wellenförmigen Glasdach und sechs neuen Bahnsteigen.

Das Modell der neuen Duisburger Gleishalle zeigt die sechs großen und die fünf kleineren Wellenstränge. Foto: Christian BEDESCHINSKI / DB

Für jeden Bahnsteig und Dachabschnitt benötigen die Fachleute laut Auskunft der DB rund ein Jahr. Sobald der Bahnsteig und das wellenförmige Glasdach an einem Bahnsteig fertiggestellt sind, rollen die Arbeiten zum nächsten Bahnsteig weiter. Zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 wird der überwiegende Teil des Bahnhofs bereits umgebaut sein – im Jahr 2028 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen werden, so die Deutsche Bahn.

>> HAUPTBAHNHOF DUISBURG: UMBAU

Die Denkmalbehörde hatte die marode Gleishalle, errichtet von 1931 bis 1934, bereits 2011 als nicht mehr standsicher eingestuft.

Die Bahn hatte 2022 erst im dritten Anlauf seit 2012 Baufirmen gefunden, die die Gleishalle erneuern wollten. Sie hatte vor der dritten Ausschreibung die komplexe Ausführungsplanung selbst übernommen und dann sieben Baulose ausgeschrieben. Beteiligt sind fünf Hauptfirmen.

