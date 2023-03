Für Koalas und Besucher: Zoo Duisburg baut neuen Bereich aus

Tierpark am Kaiserberg

Duisburg. Der Zoo Duisburg baut ein 350 Quadratmeter großes Areal am Kaiserberg aus. Von der Umsetzung profitieren Koalas und Besucher des Tierparks.

Im Zoo Duisburg können Besucher schon bald australische Waldluft schnuppern und zwischen Eukalyptusbäumen ihr Essen genießen: Auf einer Fläche von rund 350 Quadratmetern entsteht in nächster Zeit ein Eukalyptushain. Angepflanzt werden spezielle Arten, die den Koalas des Zoos künftig auch als Nahrung dienen sollen.

Rund 50 Eukalyptus-Setzlinge sollen das Landschaftsbild des lichten australischen Waldes im Zoo Duisburg prägen. Ausgewählt wurden sie mit Bedacht: Nur winterharte Eukalyptussorten, die ohne Gewächshaus kultiviert werden, wird der Zoo dort einpflanzen. Sobald der Eukalyptus eine entsprechende Größe erreicht hat, kann das Laub immer wieder geschnitten und den Koalas als Nahrung angeboten werden.

Zoo Duisburg: Für Besucher entstehen Hängematten und Wellenliegen

Zwischen Eukalyptusbäumen und niedrig wachsenden Sträuchern schlängelt sich ein geschwungener Weg. Zwischen den Pflanzeninseln sind für die Zoobesucher Picknick-Zonen entstanden, es gibt Wellenliegen und Hängematten. Ein zusätzlicher Fokus liegt auf didaktischen Elementen: Neben einem australischen Memory sollen verschiedene Informationstafeln Einblicke in den Lebensraum Eukalyptushain und den Eukalyptus als Futterpflanze geben.

„Der Eukalyptushain gliedert sich nahtlos in den Australienschwerpunkt des Zoo Duisburg ein, ist ein Mehrwert für unsere Koalas und alle Gäste“, freut sich Zoodirektorin Astrid Stewin. Realisiert wird die Maßnahme ausschließlich durch Spenden. „Förderer und Partner sind für unseren Zoo enorm wichtig“, betont die Zoochefin. Die Planung und bauliche Umsetzung des Eukalyptushains geschehen in enger Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche des Zoos und ausschließlich in Eigenleistung.

