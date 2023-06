„Feuer und Flamme“ verlässt Bochum: Hier geht es nun weiter

Ruhrgebiet. Das ist eine Überraschung: Die beliebte WDR-Reihe „Feuer und Flamme“ verlässt Bochum. Bei welcher Feuerwehr im Ruhrgebiet es nun weitergeht.

Das ist eine Überraschung: Die beliebte WDR-Doku-Serie „Feuer und Flamme“ wird nicht in Bochum fortgesetzt. Ab der achten Staffel werden die Kameras die Feuerwehr Duisburg beim Alltag und bei teilweise kniffligen Einsätzen begleiten.

Der Westdeutsche Rundfunk bestätigte Recherchen unserer Redaktion. Demnach haben die Macher sich für Duisburg entschieden, weil die Feuerwehr hier neue Aspekte biete – zum Beispiel die Hafenwache im größtem Binnenhafen der Welt.

Zum Hintergrund: Das äußerst beliebte Format wird seit 2017 im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Zwei Staffeln lang begleiteten Kamerateams zunächst die Feuerwehr Gelsenkirchen. Sie waren bei Katzenrettungen und Wohnungsbränden dabei. Beeindruckend waren die intensiven Bilder von dem Großbrand einer 100 Meter langen Lagerhalle, die direkt neben einer Bahnstrecke bis auf die Grundmauern abbrannte.

„Feuer und Flamme“: Wie geht es weiter?

Vom Start weg wuchs das Interesse an der Reihe, die Einschaltquoten waren stets sehr gut. Das Konzept der Macher: Der Zuschauer soll möglichst nah am Arbeitsalltag der echten Berufsfeuerwehrleute dran sein – Rauch, Hitze und große Gefühle inklusive. Deshalb stattet die Produktionsfirma die Kräfte an den Drehtagen mit besonders hitzeresistenten Helmkameras aus. Darüber hinaus filmen bis zu 60 Spezialkameras die Retter. Die „Helden des Alltags“ kommentieren ihre Einsätze im Anschluss selbst. Die Bilder haben Wucht, vermitteln eine sehr hohe Authentizität. Der WDR berichtete von vielen Zuschriften von Zuschauern, die sich besonders über die Sequenzen zu den kleinen alltäglichen Einsätzen gefreut haben.

Ab Juni 2019 drehte die Produktionsfirma dann in Bochum weiter. Hier entstanden die Staffeln drei bis sieben (die siebte Staffel wird im Herbst ausgestrahlt). Die Protagonisten waren unter anderem Gruppenführer Fabian, Notfallsanitäterin Kathrin und Ausbilderin Jasmin.

Eine Staffel besteht in der Regel aus sechs Folgen à 45 Minuten. Produziert wird der knackige Stoff von der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR.

WDR-Doku-Serie: Bochum, Gelsenkirchen und nun Duisburg

Längst werden die Episoden nicht mehr „nur“ im TV ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek sind alle Beiträge der Staffeln eins bis sechs abrufbar. Auch auf Youtube sind sie zu sehen. Online erreichte allein die sechste Staffel Aufrufzahlen von 7,5 Millionen Zugriffen. „Das schafft zur Zeit keine andere Serie des WDR“, teilte der Sender in der Vergangenheit zum Serienerfolg mit. Die letzten Staffeln waren besonders beim Publikum in der Altersgruppe 14 bis 29 populär. Für den Westdeutschen Rundfunk ein echter Coup.

Die nächste Station des Erfolgsformats wird nun also Duisburg. Die Dreharbeiten in der Stadt an Rhein und Ruhr beginnen bereits am 12. Juni. „Bei den Dreharbeiten in diesem Sommer werden bis zu 70 Tage gedreht“, teilt der WDR mit. Besonders im Fokus werden in den Duisburger Folgen die Männer und Frauen der Feuerwache 3 im Norden sowie die Hafenwache.

Künftig werden Einsätze in Duisburg – wie dieser im Dezember 2022 in Mündelheim – im Fokus der WDR-Doku-Serie „Feuer und Flamme“ stehen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Duisburgs Feuerwehrchef Oliver Tittmann glaubt, dass die Vielschichtigkeit der Einsätze eine Bereicherung für die neue Staffel sein werden: „Vom Mittelstand bis zur Schwer- und Chemischen Industrie, vernetzt über Verkehrswege und Logistikzentren zu Land, zu Wasser und auf Schiene, machen den Feuerwehralltag immer wieder spannend. Einsätze in unterschiedlichsten Stadtteilen, von dicht besiedelten Zentren mit kultureller Vielfalt bis zu ländlich geprägten Stadtteilen führen immer wieder zu neuen Herausforderungen. Zudem stellt sich die Feuerwehr Duisburg mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 jeden Tag den Herausforderungen in der Luftrettung.“

Sein Bochumer Kollege Simon Heußen hatte sich unter der Woche noch zu Gerüchten über den Abschied bedeckt gehalten. Nun sagt er: „Nach fünf Staffeln bei der Feuerwehr Bochum, bei denen wir die Zuschauerinnen und Zuschauern mit zu unseren unterschiedlichen Einsätzen genommen haben, freue ich mich, dass bei der Feuerwehr Duisburg noch einmal neue Aspekte und Aufgaben aus dem Feuerwehralltag gezeigt werden können. Ein ganz großes Danke an den WDR und die Produktionsfirma SEO Entertainment für die super Zusammenarbeit und die Fortsetzung dieses tollen Formates, das den Feuerwehralltag so authentisch wiedergibt.“

Duisburger Feuerwehr hat sich exzellenten Ruf erarbeitet

Nicht ganz verwunderlich ist, dass die Wahl der Macher auf Duisburg fiel. Die lokale Feuerwehr genießt einen exzellenten Ruf, erlangte durch kreative Lösungen in der Coronapandemie bundesweit Bekanntheit. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte etwa eine eigene Produktionsanlage für Desinfektionsmittel auf die Beine. Bis zu 30.000 Liter Desinfektionsmittel pro Tag wurden dort hergestellt. So viel, dass sie sogar andere Städte damit versorgen konnte.

Ein weiterer viel beachteter Schachzug: 50.000 Schutzbrillen, 300.000 FFP2-Masken und 100.000 Handschuhe orderte die Feuerwehr im Auftrag der Stadt bei der chinesischen Regierung. Auch Visiere und Testsets stellte die Wehr zwischenzeitlich in Eigenleistung her.

Gleichzeitig gilt der Zusammenhalt in den Teams als stark ausgeprägt. Davon können sich dann im Frühjahr 2024 auch die Zuschauer überzeugen. Dann soll die Duisburger-Staffel gezeigt werden.

>>Feuer und Flamme: Hier kann man die Doku sehen

Der feste Sendeplatz für „Feuer und Flamme“ liegt montags um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen. Derzeit werden jedoch keine aktuellen Folgen gezeigt. Die Fans warten auf die Sendetermine der siebten Staffel.

Alle Folgen der Staffeln eins bis sechs sind aber auch jederzeit in der ARD-Mediathek und auf Youtube abrufbar.

