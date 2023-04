Duisburg: SEK-Einsatz bei John Reed – Verletzte durch Stiche

Großeinsatz der Polizei in Duisburg: Auch ein Sondereinsatzkommando (SEK) ist am Dienstagabend zu John Reed in die Altstadt geeilt.

Duisburg. Großeinsatz der Polizei in der Duisburg: Im Fitnessstudio John Reed sind mehrere Personen verletzt worden. Ist der Täter noch auf der Flucht?

Massives Polizeiaufgebot und große Aufregung in der Duisburger Altstadt: Die Polizei hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz weite Teile der Duisburger Altstadt zwischen Münzstraße, Schwanentor und Rathaus abgesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ist vor Ort. Nach Informationen unserer Redaktion sind mehrere Menschen im Fitness-Studio John Reed an der Schwanenstraße durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei hat diese Informationen bislang noch nicht bestätigt. Wir berichten live aus Duisburg:

John Reed in Duisburg: Großeinsatz der Polizei mit Spezialeinsatzkommando

19.45 Uhr: Es ist noch immer unklar, ob der/die Täter auf der Flucht ist/sind. Polizeisprecher Jonas Tepe dementiert jedoch Medienberichte, wonach die Polizei von einer Amok-Tat ausginge. Der Polizeihubschrauber dreht weiter seine Runden über Alt- und Innenstadt.

19.31 Uhr: Es kommen immer noch weitere Einsatzkräfte neu hinzu. Mehrere Verletzte sind nach Angaben von Polizeisprecher Tepe in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Einsatzkräfte haben Besucher des Fitnessstudios ins brasilianische Restaurant Rodizio an der Schwanenstraße, gegenüber von der John-Reed-Filiale, gebracht. Bekannte und Verwandte dieser Augenzeugen warten auch unter den Schaulustigen, etwa auf dem Parkplatz am Duisburger Rathaus.

19.26 Uhr: Nun macht Jonas Tepe, Polizeisprecher des Duisburger Präsidiums, erste Angaben zur „sehr dynamischen Lage“: Er bestätigt einen „Angriff im Sportstudio mit mehreren Verletzten“. Über die Art des Angriffs und die Schwere der Körperverletzungen macht er keine Angaben. Auf Nachfrage sagt er, von einem Toten habe er keine Kenntnis. Unklar sei, ob ein Täter verantwortlich ist oder mehrere Täter beteiligt waren. Der Sprecher kann auch nichts dazu sagen, ob ein Täter auf der Flucht ist.

19.20 Uhr:

Polizei Essen hat Einsatzleitung übernommen

19.15 Uhr: Wir wissen noch immer nicht, was hier – offenbar direkt im Fitness-Studio John Reed an der Schwanenstraße – passiert ist. Die Polizei Duisburg macht weiter keine Angaben, auch nicht dazu, wie viele Menschen verletzt worden sind. Das Präsidium in Essen hat die Einsatzleitung übernommen. Unklar bleibt somit vorerst auch, ob der Täter flüchtig ist.

19 Uhr: Schwanenstraße und Münzstraße sind für den Großeinsatz gesperrt. An den Absperrungen beobachten zahlreiche Schaulustige die Einsatzkräfte. Polizeisprecher Jonas Tepe ruft die Bevölkerung dazu auf, die Altstadt zu meiden.

Großeinsatz in der Duisburger Altstadt – im Viertel gegenüber vom Rathaus. Die Polizei hat mehrere Straßen abgesperrt, Foto: Zoltan Leskovar

18.45 Uhr: Im John-Reed-Studio knallt es vier, fünfmal. Unklar, ob dies Schüsse waren.

18.40 Uhr: Ein so großes Polizeiaufgebot hat Duisburg lange nicht gesehen. Allein auf der Schwanenstraße am Rathaus stehen etwa 20 Einsatzfahrzeuge der Polizei. Auch ein mobiles Einsatzkommando (MEK) und ein Sondereinsatzkammando (SEK) sind in die Altstadt geeilt. Über der Stadtmitte kreist ein Polizeihubschrauber. Die meisten Polizistinnen und Polizisten tragen Schutzwesten.

Duisburg am Dienstagabend (18. April): Im Fitnessstudio der Kette John Reed an der Schwanenstraße in der Duisburger Altstadt sind bei einem Angriff mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Zoltan Leskovar

