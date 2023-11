Bombendrohungen gegen 3 Duisburger Schulen – das ist bekannt

Nach Drohmail: An der Gesamtschule Walsum findet am Dienstag vor Ort kein Unterricht statt.

Duisburg. Drei Duisburger Schulen haben Drohmails erhalten. Darin droht der Absender mit Bombenanschlägen. So bewertet die Polizei die Schreiben.

Drei Duisburger Schulen haben am Wochenende Drohmails bekommen. Die gleiche Mail erreichte auch die Duisburger Stadtverwaltung.

In den E-Mails drohte der Absender damit, Sprengkörper an den Schulen zu zünden. Er verfüge auch über weitere Waffen, schrieb er. „Ermittlungen zum Hintergrund haben ergeben, dass alle vier E-Mails mit dem gleichen Inhalt und vom selben Absender an die Schulen und Stadtverwaltung versandt wurden“, teilte die Polizei mit.

Betroffene Schulen waren Erich-Kästner-Gesamtschule in Homberg, der Gesamtschule Duisburg-Mitte und der Gesamtschule Duisburg-Walsum. Die Schulleitungen alarmierten die Polizei. Die Ermittler können mittlerweile vorsichtige Entwarnung geben: „Eine Gefahr und eine Ernsthaftigkeit der Drohungen konnte aufgrund der Gesamtumstände zeitnah ausgeschlossen werden.“

Die Polizei bewerte die Bombendrohungen individuell und überprüften den konkreten Zusammenhang. Sie kündigte an, jede Drohung dieser Art ermittlungstechnisch und strafrechtlich zu verfolgen. Die entstandenen Kosten solcher Einsatzes können dem jeweiligen Verfasser der Drohung in Rechnung gestellt werden.

Bombendrohung: Gesamtschule Walsum geht in den Distanzunterricht

Die Schulleitung der Gesamtschule Walsum entschied sich auch nach der ersten Einordnung der Polizei dazu am Dienstag in den Distanzunterricht zu gehen.

Details über den Absender und Wortlaut der E-Mail sind noch nicht bekannt. „Sie nimmt Bezug auf den muslimischen Glauben“, erklärte Polizeisprecher Daniel Kattenberg. Die Polizeimitteilung verweist außerdem auf zahlreiche Drohmails gegen Institutionen und Schulen in Deutschland. Diese hätten sich in den vergangenen Tagen in vielen Fällen auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina bezogen.

