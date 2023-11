Doc Caro im Brautkleid am Strand – Ärztin sagt heimlich „Ja“

Duisburg. Dr. Carola Holzner, Deutschlands bekannteste Notärztin, hat geheiratet. Wer der Mann an Doc Caros Seite ist und was sie über die Hochzeit verrät.

Dr. Carola Holzner, Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, hat klammheimlich ihren Partner Jens Richter geheiratet. Das hat die TV-bekannte Ärztin der Duisburger Helios St. Johannes Klinik in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Von der Eheschließung hat Doc Caro mehrere Bilder geteilt.

„Ja zum Leben! Ja zum Glück! Ja zur Liebe! Ja zu dir! Alle Spekulationen haben ein Ende: Wir haben Ja gesagt“, schreibt die Notärztin auf Instagram und Facebook. „Du bist mein Zuhause, du bist mein Herz️. Mit dir ist einfach alles doppelt so schön“, ergänzt die Mutter zweier Kinder über ihren Lebensgefährten.

Doc Caro hat heimlich geheiratet

Die Mülheimerin hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit. In der Doku-Serie „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ auf dem Privatsender Vox hat die Notärztin aber jüngst seltene Einblicke ermöglicht und ihren Partner erstmals den Zuschauern vorgestellt: Mit dem Rettungshubschrauberpiloten Jens Richter ist die Ärztin seit einem Jahr zusammen, er sei ihr Seelenverwandter. Nun hat das Paar den Bund der Ehe geschlossen.

Dr. Carola Holzner gilt in Deutschland als einflussreiche Ärztin. 2019 begann sie mit dem Bloggen. Seither hat sie viele Nutzer und Nutzerinnen in den sozialen Netzwerken erreicht und klärt dort über medizinische Themen auf. Gerade in der Corona-Pandemie hat sie mit meinungsstarken Beiträgen im Netz polarisiert. Die Ärztin hat auch einen Podcast, ist Bestseller-Autorin und war jüngst in ihrer eigenen Doku-Serie zur besten Sendezeit auf Vox zu sehen.

