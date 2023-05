Abschied im Zoo Duisburg: Delfin hat Kaiserberg verlassen

Duisburg. Im Zoo Duisburg heißt es leise Abschied nehmen: Ein Delfin hat den Kaiserberg vor wenigen Tagen verlassen. Wo der Große Tümmler zukünftig lebt.

Im Zoo Duisburg heißt es Abschied nehmen: Delfin Dörte hat das Delfinarium am Kaiserberg verlassen. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Große Tümmler lebt das Weibchen nun im Tiergarten Nürnberg. Der Transport erfolgte bereits am 28. April, wie der Zoo Duisburg jetzt über soziale Netzwerke mitteilt.

„Wir sind sehr froh, dass der Transport so gut verlaufen und Dörte wohlbehalten in Nürnberg angekommen ist“, sagt Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes. Die schrittweise Eingewöhnung und das Kennenlernen ihrer Artgenossen verlaufe reibungslos, so die Veterinärin.

Delfin Dörte zieht nach Nürnberg – und trifft auf Familienmitglieder

In ihrem neuen Becken trifft Dörte, die 2011 im Delfinarium geboren wurde, auf ihr bekannte Familienmitglieder. So leben ihre Schwester Dolly und ihre Halbschwester Donna, die 2014 den Kaiserberg gen Franken verlassen haben, bereits im bayerischen Tiergarten.

Auf ihrem Weg wurde Dörte von zwei langjährigen Vertrauten und erfahrenen Tierpflegern des Delfinariums sowie Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes begleitet, teilt der Tierpark mit. Auch die Eingewöhnung sei von den Tierpflegern begleitet worden. „Schon kurz nach ihrer Ankunft hat Dörte Fisch gefressen. Als ihre Schwester Dolly zu ihr gelassen wurde, haben die zwei direkt angefangen, miteinander zu spielen“, sagt eine Tierpflegerin.

Delfine im Einsatz für die Wissenschaft

Um mehr über das Kommunikationsverhalten von Delfinen zu lernen, wird die Integration von Dörte in ihre neue Gruppe wissenschaftlich begleitet. „Konkret geht es darum, ob sich die Signaturpfiffe von Delfinen bei der Migration in eine neue Gruppe verändern. Der Signaturpfiff ist eine Vokalisation, die für jeden Delfin einzigartig ist, ähnlich wie ein Fingerabdruck“, erklärt Dr. Ternes.

Dazu sammelte eine Wissenschaftlerin bereits Tage vor dem Transport entsprechende Tonaufnahmen im Duisburger Delfinarium und führt die Datenerhebung in Nürnberg fort, um mögliche Änderungen dokumentieren zu können. Die Erkenntnisse sollen das Wissen über die Sprache und das Kommunikationsverhalten der Delfine erweitern.

Die Haltung der Delfine in Gefangenschaft führt auch in Duisburg zur Sammlung weiterer wissenschaftlicher Daten: So wurde am Kaiserberg beispielsweise die Haftbarkeit von GPS-Trackern mittels Saugnapf an Delfinhaut erprobt. Mit den Geräten können Wanderrouten verfolgt werden. Eine Studie, die im ursprünglichen Lebensraum unmöglich gewesen wäre.

Haltung ist umstritten – Fall von Inzucht in Duisburg

Trotz der Verdienste für die Wissenschaft begleitet den Zoo Duisburg aufgrund der Aufzucht der Delfine ein emotionaler Streit mit Tierschützern, die die Haltung der Großen Tümmler im Delfinarium für nicht artgerecht halten. Die Kritik entlädt sich dabei in Duisburg und Nürnberg – die einzigen zoologischen Gärten in Deutschland, die die äußerst sozialen Meeressäuger halten.

Mit dem Umzug von Dörte besteht die Delfingruppe am Kaiserberg aus acht Großen Tümmlern aus drei Generationen. Die jüngsten Mitglieder der Familie sind die zweieinhalb Jahre alte Dora sowie der im September des vergangenen Jahres geborene Domingo. Dabei ist die Geburt des jüngsten Mitglieds der Familie nicht unumstritten: Die Eltern des Jungtieres sind enge Verwandte – ein solcher Fall von Inzucht war neu für das Delfinarium (wir berichteten).

Delfinbaby Domingo mit Mutter Debbie. Im September 2022 geboren ist es das jüngste Familienmitglied. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

>> DELFINARIUM IM ZOO DUISBURG: ERSTE NACHZUCHT 1978

Im Jahr 1978 gelang am Kaiserberg erstmals die Nachzucht eines Großen Tümmlers, der zudem der erste Zuchterfolg in Deutschland war.

gelang am Kaiserberg erstmals die Nachzucht eines Großen Tümmlers, der zudem der erste Zuchterfolg in Deutschland war. Domingo ist die 33. Geburt am Kaiserberg.

ist die 33. Geburt am Kaiserberg. Seit 2011 sind im Zoo Duisburg zehn Große Tümmler geboren worden, die Aufzuchtrate liegt bei 70 Prozent.

