Witten: ZF baut 100 Stellen im Werk für Großgetriebe ab

Kein schöner Start ins Wochenende: Bei einer Informationsveranstaltung hat die Geschäftsführung von ZF am Freitag (7.2.) die Streichung von 100 Arbeitsplätzen in der Verwaltung verkündet. Außerdem sollen 110 Zeitarbeitsverträge in der Produktion nicht verlängert werden. Grund soll die maue Auftragslage bei Großgetrieben sein, die in Witten gefertigt werden.

„Die traurige Nachricht wurde von den Leuten in der Werkstadt ruhig aufgenommen“, sagt ein Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte. Im Wittener Werk, das heute 735 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, war man vor zwei Jahren stolz darauf, ein 8-Megawatt-Getriebe zu produzieren – damals das größte in Serie gefertigte Windkraftgetriebe der Welt. Es wird für die großen Offshore-Windparks in aller Welt gefertigt.

Großkunde der Wittener legte Aufträge auf Eis

Bei diesen Großgetrieben gibt es Absatzprobleme, wie Gernot Hein, ZF-Kommunikationschef für den Bereich Industrietechnik, gegenüber unsere Redaktion sagte. Ein großer Kunde habe Aufträge auf Eis legen müssen, da dieser selbst Probleme bei der Genehmigung zur Aufstellung von Windrädern habe.

Hein betonte, dass der Personalabbau in Witten sozialverträglich gestaltet werde. Es gebe keine Streichungslisten, sondern ein „Freiwilligenprogramm“, bei dem Mitarbeitern Abfindungen angeboten werden sollen. „Wegen der konjunkturell bedingt schwachen Auftragslage bei Großgetrieben“ werde zur Auslastung des Wittener Werkes außerdem Produktion von anderen Standorten nach Witten verlagert. ZF hatte Ende 2015 das Werk von Bosch Rexroth in Witten übernommen.