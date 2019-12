Witten: Schüler erinnern sich an „ihre“ Kronenschule

Zum diesmaligen Rätselfoto hat sich gleich eine ganze Schulklasse in der Redaktion gemeldet: „Wir haben das alte Gebäude auf den ersten Blick erkannt. Es ist unsere alte Grundschule: die Oberkronenschule“, schreibt uns Diana Matulina. Und weiter: „Ich sage WIR, da wir Ihnen als ehemalige Klasse 1c schreiben. Wir gingen dort von 1979 bis 1983 täglich ein und aus. Unser Klassenlehrer Herr Erich Sellwig (der beste Klassenlehrer der Welt) natürlich noch länger – bis die Schule geschlossen wurde, alle Lehrer und Schüler zur Hellwegschule wechseln mussten, die er später sogar als Direktor leitete. In der Oberkronenschule lernten wir lesen und rechnen, spielten „Jungs fangen die Mädchen und Mädchen fangen die Jungs“, tranken unseren Schul-Kakao und hatten eine Menge Spaß zusammen“, schwelgt Matulina stellvertretend für ihre damaligen Klassenkameraden in Erinnerungen.

Und natürlich hat Diana Matulina vollkommen Recht: Auf unserem Rätselfoto war die ehemalige Kronenschule an der Ecke Oberkrone und Boltestraße zu sehen. Erbaut wurde die Crone-Schule im Jahre 1900, damals noch mit „C“ geschrieben, wie Herbert Süssenbach anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Kronenschule 2001 in einem Aufsatz schrieb.

Gemeinde Langendreer kaufte Grundstück von Bauer Bolte

Blick auf die Rückseite der Oberkronenschule vom Schulhof aus. Links ist der neuere Anbau zu sehen. Foto: Davide Bentivoglio

Die Gemeinde Langendreer, zu der ein großer Teil des Ortsteils Krone gehörte, kaufte das Schulgrundstück von Bauer Wilhelm Bolte. Dieser war auch 1912 Namensgeber der Boltestraße, die vormals ein Feldweg war. Wann der Schulbetrieb begann, lässt sich an den bisher gefundenen Unterlagen nicht genau feststellen. Man geht aber davon aus, dass am 1. April 1901 erstmals unterrichtet wurde.

Das Hauptgebäude der Crone-Schule bestand aus vier Klassenräumen, einem Lehrerzimmer und der Wohnung für den Hausmeister. Etwa 20 Meter entfernt im Hof befand sich das Toilettenhaus.

Schulbetrieb nach 90 Jahren eingestellt

Nach rund 90 Jahren wurde der Schulbetrieb in der Oberkronenschule eingestellt. Am 16.5.1989 begann der Umbau zum Übergangsheim für Aussiedler. Lehrerschaft und Schüler waren inzwischen in die Hellwegschule eingegliedert worden.

Seitdem diente die Oberkronenschule als Heim für Asylbewerber. Ab 1995 benutzte die Hobby-Tischtennisgruppe noch die Turnhalle, musste aber 1999 mit einem kleinen Kellerraum vorlieb nehmen. In der Halle wurden beschädigte Möbel – auch aus anderen Asylbewerberheimen – repariert und gelagert. 2007 wurde die Oberkronenschule endgültig abgerissen, und dort Wohnhäuser errichtet.

Ehemalige Schüler erinnern sich an die Oberkronenschule

Nicht nur Diana Matulina und der Rest der 1 c haben das alte Schulgebäude erkannt. „Es handelt sich um die Grundschule Oberkrone. Ich bin da nebenan ca. 1948 bis 1951 zum Kindergarten gegangen“, schreibt uns Charly Köster. Und Christina Wildvang ergänzt: „Das Rätselbild zeigt die Grundschule Oberkrone an der gleichnamigen Straße, die später als Flüchtlingsheim genutzt wurde und schließlich Einfamilienhäusern weichen musste. Das Gebäude zeigt den typischen Schulbau der damaligen Zeit, einen zweigeschossigen Klassentrakt mit schmalem seitlich angebautem Treppenhaus. Dieser Grundtypus ließ sich problemlos mit einem weiteren Klassentrakt auf der anderen Seite des Treppenhauses erweitern.“

Werner Pauls war seit 1958 Konrektor der Oberkronenschule in Witten. Das Bild stammt aus dem Jahr 1964. Hier demonstriert Pauls mit einem Modell den Umlauf des Mondes um die Erde. Foto: DAvide Bentivoglio

Auch Leser Bernd-Michael Fricke ging dort zur Schule: „Ja, lange ist es her. Eingeschult wurde ich dort 1968 und noch heute habe ich Kontakt zu einigen Mitschülern. Es war eine aufregende Zeit, an die ich mich noch gut erinnere. Der wichtigste Mann war Herr Dipp, der Schulhausmeister. Er hat uns täglich mit frischer Milch oder frischem Kakao versorgt. An ein paar Lehrer kann ich mich auch noch erinnern: Frau Koch, Frau Vieting und den damaligen Direktor Heinemann.“

Auch Klaus-Peter Drexhage kennt das Gebäude besten aus eigener Erfahrung. Er schreibt uns: „Ich habe diese „katholische Volksschule“ von 1959 bis 1965 besucht und habe in der Zeit den auf dem Bild zu sehenden Neubau/Anbau miterlebt. Im Altbau war es Ende der 50er Jahre so eng, dass mitunter der Unterricht im Dachgeschoss abgehalten wurde. Nach den Neubau hatten wir reichlich Platz. In der Schule waren die Klassen 1 bis 8 untergebracht. Erinnern kann ich mich noch an den Rektor Herrn Grubbe und die Klassenlehrerin Frau Kußmann und Herr Kaufhold. Religionsunterricht hatten wir zeitweise bei dem Pfarrer der Franziskus Gemeinde Herrn Pfarrer Remmel.“

Gemeinschaft lebt weiter

Auch wenn es das Gebäude nicht mehr gibt, die Freundschaften, die in der Kronenschule geschlossen wurden leben weiter. So geht nämlich die Mail von Diana Matulina noch weiter: „Und den Spaß haben wir noch heute. Sie werden es kaum glauben, aber wir haben nach all den Jahren wieder Kontakt, nach dem Motto: ‘Keiner feiert härter und länger als die 1c’.“ Ein erstes offizielles Wiedersehen gab es im Oktober 2018. „Sofort war allen klar, dass dies nicht das Letzte bleiben würde. Noch im selben Jahr gingen wir zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Das Bild in der Zeitung kommt nun passend zu unserem dritten Treffen, bei dem wir zuerst essen waren und dann die ganze Nacht durchgetanzt haben – immer in Erinnerungen schwelgend an die schönen, alten Zeiten. Da wir alle in und um Witten herum leben, wird auch dies nicht unser letztes Treffen gewesen sein. Vielleicht organisieren wir sogar eine ‘Klassenfahrt’ zu unserer einzigen Mitschülerin, die es der Liebe wegen nach North Wales in die Nähe von Liverpool verschlagen hat. Nostalgische Grüße, Ihre Klasse 1c.“