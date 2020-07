Witten: Rheuma kann gefährlich für Herz und Gefäße werden

Witten Rheuma betrifft nicht nur den Bewegungsapparat, sondern kann Gefäße und Herz schädigen. Rheumatiker sollten regelmäßig zum Kardiologen gehen.

Rheumatiker sollten sich auch regelmäßig von einem Kardiologen untersuchen lassen. Dazu rät die Deutsche Herzstiftung. Der Grund: Rheuma kann gefährlich für Herz und Gefäße werden. Denn vom entzündlichen Geschehen ist nicht nur der Bewegungsapparat eines Menschen betroffen.

Beschwerden wie Schmerzen in Gelenken oder Weichteilen stehen zwar im Vordergrund entzündlich-rheumatischer Erkrankungen. „Begleitende Erkrankungen von Herz und Gefäßen treten allerdings bei Menschen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen häufiger auf als bei ansonsten Gesunden", betont Prof. Udo Sechtem vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung(www.herzstiftung.de). Rheuma-Patienten haben ein erhöhtes Risiko für entzündliche Aktivitäten auch in den Wänden der Blutgefäße. Es kommt bei ihnen vermehrt zu einer Verkalkung der Gefäßwände (Arteriosklerose).

Etwa jeder Vierte leidet an Rheuma

Die Folge können Gefäßkomplikationen bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall sein. Diese Gefahr steigt insbesondere dann, wenn die Betroffenen zusätzlich erhöhte Blutfettwerte (Cholesterin), Bluthochdruck, Diabetes oder Übergewicht haben. „Wer an Rheuma leidet, sollte deshalb zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen gehen", rät Herzspezialist Udo Sechtem. Mindestens alle fünf Jahre zur Herz-Vorsorgeuntersuchung sollten Patienten gehen, die an rheumatoider Arthritis, ankylosierender Spondylitis (Morbus Bechterew) oder Psoriasis-Arthritis leiden, lautet auch die Empfehlung der Europäischen Liga gegen rheumatische Erkrankungen.

In Deutschland leiden etwa 20 Millionen Menschen - jeder vierte Bundesbürger - an einer rheumatischen Erkrankung. Das Risiko eines Rheumapatienten, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, entspricht dem eines Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) beziehungsweise dem eines zehn Jahre älteren Patienten ohne Rheuma. So tritt eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz) bei älteren Patienten mit rheumatoider Arthritis doppelt so häufig auf wie bei gleich alten Menschen ohne Rheuma.

Informationsheft kann kostenlos bestellt werden

Die Herzstiftung informiert ausführlich über die Folgen von Rheuma für Herz und Gefäße in ihrem Heft „Herz heute" (2/2020). Das Heft kann telefonisch (Tel. 069/955128-400) oder per E-Mail (bestellung@herzstiftung.de) kostenfrei angefordert werden.