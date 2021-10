Witten: Piraten kritisieren Umgang mit Straßenmusik-Regeln

Witten. Straßenmusik ist in Witten unter bestimmten Umständen wieder erlaubt. Doch die geltenden Regeln seien zu kompliziert, so die Piraten.

Die Piraten machen sich seit Jahren für mehr Straßenkultur in Witten stark. Im August 2020 hatte der Rat das zuvor bestehende Straßenmusikverbot gekippt und neue Regeln beschlossen. Trotzdem haben die Politiker den Eindruck, diese Musik sei in der Stadt nicht willkommen. Sie hatten beim Bürgermeister nachgefragt, wie die Regeln umgesetzt werden. Die Antwort, so die Piraten, sei ernüchternd.

Straßenmusik ist in der Ruhrstadt nun zwischen 10 und 20 Uhr erlaubt, wenn die Musiker und Musikerinnen alle 30 Minuten den Standort wechseln. Die beschlossenen Regeln enthalten auch die Pflicht, sich beim Ordnungsamt zu melden und dort persönliche Daten, den Ort und die Zeit der Darbietung zu hinterlassen.

Piraten erhielten „ernüchternde“ Antwort von der Stadt Witten

Dies gehe an der Realität der Betroffenen vorbei, so die Piraten. So berichteten Menschen, die auf die Fraktion zugekommen seien, dass Straßenmusiker von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes unsanft aufgefordert worden seien, ihren Platz zu verlassen. Demnach hätten sie ohne Vorwarnung auch direkt ein Bußgeld von 230 Euro zahlen müssen, da sie gegen die Anzeigepflicht oder andere Regeln für Straßenmusik in Witten verstoßen hätten.

Inzwischen haben die Piraten auch die „ernüchternde“ Antwort der Stadtverwaltung erhalten. Danach gebe es keine spezielle Dienstanweisung zum Thema. So sei bisher noch kein mehrsprachiger Flyer mit den Regeln für Straßenmusik fertiggestellt und veröffentlicht worden. Die Regeln hätten es über ein Jahr nach dem Ratsbeschluss auch noch nicht auf die Homepage der Stadt geschafft. Dies soll nun nach der Anfrage der Piraten zeitnah nachgeholt werden. Ratsmitglied Elaine Bach: „Straßenmusik muss in Witten grundsätzlich willkommen sein. Wir bleiben an dem Thema dran.“

