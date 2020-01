Witten. Beste Werbung für Witten: Die Deutsche Post bringt bundesweit am 2. Juli 2020 eine Briefmarke heraus, die das Freibad Annen von oben zeigt.

Witten: Freibad Annen ziert Briefmarke der Deutschen Post

Witten wird in diesem Jahr ganz groß rauskommen – und zwar selbstklebend, länglich und in gezacktem Format. Die Deutsche Post bringt am 2. Juli 2020 eine Briefmarke heraus, auf der das Annener Freibad abgebildet ist. Die Witten-Marke wird sogar die erste einer neuen Serie sein, nämlich aus der Reihe „Deutschland von oben“.

In dieser Serie, weiß Post-Sprecher Erwin Nier, werden Luftbildaufnahmen von Deutschland gezeigt – und zwar stets als Doppelmarke. Die Motive werden also über zwei Briefmarken gedruckt. Jede ist auch separat erhältlich und wird 95 Cent wert sein. Man kann sie bundesweit an jedem Postschalter von Flensburg bis Berchtesgaden kaufen.

Briefmarkensammler Heinrich Wilhelm Sennhof hat die neue Witten-Marke in einer Vorschau des Bundesfinanzministeriums entdeckt. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Briefmarkensammler aus Witten sind deswegen schon ganz aufgeregt – schließlich folgt die Ruhrstadt auf Stadtpanoramen wie „Rothenburg ob der Tauber“ – die malerische Altstadt im romantischen Franken hatte sich im Jahr 2019 über zwei Marken erstreckt. Was für ein Vorbild!

Wie konnte es also passieren, dass Witten bald eine echte Marke ist? Postsprecher Erwin Nier erklärt das Prozedere: Beim Bundesfinanzministerium entscheiden sowohl der Kunst- als auch der Programmbeirat über das Design neuer Marken. Aus 20 bis 30 Vorschlägen wurde die Freibad-Aufnahme ausgewählt. „Dabei hat offenbar die besondere Form des Wittener Freibads überzeugt“.

Witten Kein Briefmarkenhändler mehr in Witten Lange gab es in Witten zwei Briefmarkenhändler: einen an der Johannisstraße und einen an der Poststraße. Als diese aufgaben, fuhren viele Wittener Philatelisten zu einem Geschäft am Bochumer Hauptbahnhof. Der Hevener Sammler Heinrich Wilhelm Sennhof muss inzwischen bis Dortmund fahren, um bestimmte Sonderbriefmarken zu ergattern. Immerhin: Seine erste Briefmarke stammt von 1949, ab 1952 hat er kontinuierlich gesammelt und besitzt viele Serien komplett.

Heinrich Wilhelm Sennhof ist einer der Wittener Briefmarkensammler, der das Erscheinen der Witten-Briefmarke herbeisehnt. Die Beschreibung hat er in einer Vorschau im Internet über Sonderpostwertzeichen gefunden. „Da war ich ganz erstaunt“, sagt er. „Die hole ich mir auf jeden Fall.“ Er weiß aber auch, dass es schon einmal eine Briefmarke mit Witten-Motiv gegeben hat. In der Reihe „100 Jahre einheitliche deutsche Kfz-Kennzeichen“ ist 2006 eine 45-Cent-Marke erschienen, in der Auflage acht Millionen Stück. Sie zeigt sieben verschiedene Nummernschilder aus unterschiedlichen Epochen auf einer Briefmarke, darunter das Kennzeichen „WIT-M 168“.

Neue Aufnahme könnte von Luftbildfotograf Hans Blossey stammen

Eine mit Nummernschilder bedruckte Briefmarke, unter anderem mit WIT-Kennzeichen, liegt am Freitag, 20 Dezember 2019, auf einem Tisch in der Redaktion der WAZ Witten. Die Briefmarke gehört Heinrich Wilhelm Sennhof. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Wie die neue Marke für den Sommer 2020 aussieht, bleibt ein Geheimnis. Frühestens Mitte Mai wird das Bundesfinanzministerium erste Fotos veröffentlichen. Eine Person ahnt allerdings schon, dass die Marke „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auf seinem Foto basiert: der Luftbildfotograf Hans Blossey, der auch für die Wittener Redaktion häufig unterwegs ist. Seine Senkrechtaufnahme des Annener Freibads aus dem Jahr 2016 hat er an mehrere Agenturen verkauft. „Dieses Bild ist international häufig schon genutzt worden“, sagt Blossey. Er bekomme das meistens erst mit, wenn ein Honorar bei ihm eintrudelt.

Die Aufnahme des Annener Nichtschwimmerbeckens mit seinem wellenförmigen Rand „hat einfach eine so positive Ausstrahlung. Das sieht nach Entspannung und Freizeit aus und wirkt gleichzeitig ästhetisch“. Solch eine Aufnahme verdanke er oft dem Zufall, aber „ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich so ein Bild mit nach Hause bringen kann.“ Eine finanzielle Beteiligung an jeder verkaufen Briefmarke habe er allerdings nicht...

Noch ein Tipp für Sammel-Anfänger: Wie genau sollte man sich die Witten-Marke abstempeln lassen, damit sie später einen Sammlerwert hat? „Beide Marken müssen an der Trennlinie gestempelt werden, aber so, dass der Stempel nur zu 20 Prozent die Marke bedeckt“, so Postsprecher Erwin Nier. Und: Niemals, aber wirklich niemals, dürfe man die Doppelmarke auseinanderreißen.