Nach Hackerangriff: Witten stellt Not-Homepage online

Witten. Der Hackerangriff auf einen Dienstleister hat die Internetseiten der Stadt Witten lahm gelegt. Nun gibt es eine erste Übergangslösung.

Nach dem Hacker-Angriff auf den Dienstleister Südwestfalen-IT sind die Webseiten der Stadt Witten nun wieder erreichbar – aber sehr eingeschränkt. Seit Montagmorgen (30.10.) war die Seite nicht mehr aufrufbar. Nun hat die Stadt eine rudimentäre Not-Homepage online gestellt. Dort finden Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Kontaktdaten und Links. Wie lange es dauern wird, bis alles wieder normal läuft, ist aber weiterhin völlig unklar.

Auf www.witten.de gibt es jetzt eine Übersicht von Telefonnummern und E-Mail-Adressen der einzelnen Ämter wie dem Amt für Jugendhilfe und Schule, für Wohnen und Soziales oder dem Standesamt. Dort finden sich auch Links zu konkreten Dienstleistungen wie der Online-Terminvereinbarung, dem Bestellen von Sperrmüll und ähnlichen Angeboten. Anträge können auf diesem Weg zum Teil ebenfalls wieder gestellt werden.

Lesen Sie auch:

Auch der EN-Kreis hat für Witten auf seiner kaum vom Hacker-Angriff betroffenen Homepage eine Unterseite erstellt (www.enkreis.de/witten). Dort finden sich ebenfalls alle wichtigen Links und Kontakte.

Verwaltung von Witten ist arbeitsfähig

Trotz des Ausfalls von Südwestfalen-IT war und ist die Stadt Witten weiter arbeitsfähig. Sie war stets per Telefon oder Mail erreichbar. Betroffen ist auch der EN-Kreis. So sind das digitale Serviceportal und die interaktiven Formulare auf der Internetseite der Kreisverwaltung derzeit nicht erreichbar. Schlimmer getroffen hat es Städte in Südwestfalen. Dort mussten die Rathäuser aufgrund eines Komplettausfalls der IT sogar geschlossen werden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Die Webseite der Stadt Witten befinde sich ganz aktuell im Wiederaufbau, teilt die Verwaltung mit. Wann das derzeitige Angebot ausgebaut werden kann, steht nicht fest. Die Stadt hält Nutzer auch auf ihren Social-Media-Kanälen über die aktuellen Fortschritte auf dem Laufenden. Einen Überblick über wichtige Telefonnummern und Mail-Adressen im Rathaus finden Sie hier.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten