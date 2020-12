Wegen Obdachlosen: Stadtgalerie Witten schließt nun nachts

Lange Zeit lebte nur ein stadtbekannter Obdachloser am Hinterausgang der Stadtgalerie in Witten. Inzwischen halten sich dort nach Geschäftsschluss mehrere Männer auf.

Witten. Die Zahl der Obdachlosen, die in der Stadtgalerie in Witten übernachten, hat zugenommen. Deswegen bleibt der Durchgang nun nachts geschlossen.

Die Stadtgalerie in Witten wird ab Donnerstag (17.12.) ihren Durchgang außerhalb der Geschäftszeiten schließen. Das heißt, man kann nachts oder am Wochenende, vom Bahnhof kommend, nicht mehr zur Fußgängerzone abkürzen. Denn: Die Zahl der Obdachlosen, die dort übernachten, habe in den letzten Wochen spürbar zugenommen, so Center-Managerin Babett Arnold.

Der Durchgang bleibt zu folgenden Zeiten geschlossen: wochentags von 18.30 bis 6 Uhr sowie samstags ab 13 Uhr. An Sonn- und Feiertagen wird der Durchgang von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein. In enger Abstimmung mit Stadt Witten und Polizei habe die Stadtgalerie diese Entscheidung getroffen, heißt es in einer Mitteilung. Die Maßnahme gelte vorerst so lange wie die aktuelle Corona-Schutzverordnung, also bis zum 10. Januar 2021.

Management rechnet mit wenigen Passanten

„Die Gründe liegen in der zuletzt schwierigeren hygienischen und Sicherheitssituation in der Durchgangsmall“, so Center-Managerin Babett Arnold. Durch die Ladenschließungen und die vermehrte Nutzung von Homeoffice in Kombination mit der Weihnachtszeit, rechne sie mit deutlich weniger Passanten. Somit seien nur wenige Menschen von dem notwendigen Umweg betroffen.

Zugleich habe die Zahl der Obdachlosen, die in der Stadtgalerie übernachten, zuletzt spürbar zugenommen. „Dies führte unter anderem zu massiven hygienischen Problemen sowohl für die Obdachlosen selbst, als auch für Reinigungs- und Sicherheitskräfte sowie für Passanten“, so Stadtsprecher Jörg Schäfer. Noch bis vor einem Jahr lebte am Hinterausgang der Stadtgalerie nur ein in Witten bekannter Obdachloser. Inzwischen fallen den Besuchern oft drei oder vier Männer auf, die in dem Durchgang

Stadt Witten bietet Obdachlosen Unterkünfte an

Er verspricht: Den betroffenen Obdachlosen bietet die Stadt Witten eine Unterkunft an. „Mitarbeiter des Amtes für Wohnen und Soziales halten ebenso wie die Polizei die Augen offen und sprechen Bedürftige an. Sie weisen auf die städtischen Unterkünfte hin, in denen immer Schlafgelegenheiten zur Verfügung stehen.“

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Wer kurzfristig ein Dach über dem Kopf sucht, kann sich wochentags an den Sicherheitsdienst im Foyer des Rathauses wenden. Außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses können Betroffene sich jederzeit an die Polizei und die Feuerwehr in Witten wenden. Diese nehmen dann Kontakt zum 24-Stunden-Bereitschaftsdienst der Stadt Witten auf, der den Kontakt zur Einrichtung In der Mark herstellt und die Aufnahme dort in die Wege leitet.

In den Obdachlosenunterkünften stehen neben Schlafgelegenheiten auch sanitäre Anlagen und eine Waschmaschine zur Verfügung. Für Notfälle gibt es eine Kleiderkammer. Als Ansprechpersonen gibt es eine Sozialarbeiterin und einen Sozialarbeiter sowie den Hauswart, die bei der Aufnahme unterstützen, aber auch Beratung anbieten, etwa zu Wegen aus der Obdachlosigkeit. Letztlich sind aber all dies nur Angebote an die Betroffenen, denen es frei steht, ob sie diese annehmen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.