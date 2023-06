Die Störung im Glasfasernetz von Vodafone legte das Internet auch in Teilen von Witten lahm.

Internet Störungen bei Vodafone: Auch Betroffene in Witten

Witten. Bei manchen stürzte das Internet schon in der Nacht auf Dienstag ab. Auch Witten war von einer Vodafone-Störung im Raum Bochum betroffen.

Eine Störung hat am Dienstag (13.6.) Festnetz-, Internet- und TV-Dienste von Vodafone in Bochum und zumindest auch Teilen von Witten lahmgelegt. Mehrere Tausend Haushalte waren oder sind zumindest in der größeren Nachbarstadt betroffen.

Kein Anschluss unter dieser Vorwahl: Festnetz- und Internet-Kunden von Vodafone in Bochum, Wattenscheid und Hattingen sind am Dienstag von einer größeren Störung betroffen. Wie das Unternehmen auf seiner Störungskarte zeigt, gibt es seit den frühen Morgenstunden Ausfälle bei Kabel-, Telefon-, Daten- und TV-Diensten. Wenngleich Witten laut Störungskarte nicht betroffen war, wurden auch hier vereinzelt Probleme gemeldet, zum Beispiel in der Innenstadt. Dort funktionierten zumindest ab dem späteren Vormittag die Anschlüsse wieder, wenngleich noch nicht alle.

Vodafone: Lokale Störung in einem kleinen Teil des Glasfaserkabelnetzes“

Wer einen Vodafone-Festnetzanschluss in Bochum anruft, bekommt die Ansage, der gewünschte Gesprächspartner sei „zurzeit nicht erreichbar“.Es handele sich um eine „lokale Störung in einem kleinen Teil des Glasfaserkabelnetzes im Bereich Bochum“, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit: „Bei aktuell 8070 Kunden im Vorwahlbereich 0234, 02324 und 02327 sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar.“

