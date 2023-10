Solidarität mit Israel: Kundgebung in Wittener Innenstadt

Mehrfach ist die Israel-Flagge am Kornmarkt in Witten abgerissen oder beschädigt worden.

Witten. Die Stadt Witten ruft zu einer Solidaritätsveranstaltung für Israel auf. Damit reagiert die Stadt auf das wiederholte Abreißen der Israel-Flagge.

Um 15 Uhr beginnt an diesem Samstag (28. Oktober) in Witten die Solidaritätskundgebung für Israel, die gleichzeitig ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen setzen will, im Nahen Osten genauso wie in Witten.

Der Bürgermeister hat dazu auf dem Rathausplatz aufgerufen. Damit reagiert die Stadt auch auf das wiederholte Abreißen der Israel-Flagge, die nach dem Massaker der Hamas am Kornmarkt gehisst worden war. Zuletzt wurde sie sogar verbrannt und mit roter Farbe beschmiert.

Auf dem Rathausplatz sind zahlreiche Redner angekündigt, der Bürgermeister, Vertreter der Israel-Vereine in Witten, des Integrationsrats und verschiedener Religionen. Sie alle wollen gegen Antisemitismus und Rassismus auf die Straße gehen.

„Wir wollen deutlich machen, dass wir nach den menschenverachtenden Terrorangriffen der Hamassolidarisch zu Israel und in enger Verbundenheit zu unserem Partnerkreis Lew Hasharon stehen sowie jegliche Terrorakte weltweit, gleich durch wen, auf das Schärfste verurteilen“, teilt die Stadt Witten mit. „Wir wollen darüber hinaus unsere Betroffenheit zum Ausdruck bringen, die wir angesichts der israelfeindlichen Demonstrationen und des offen gezeigten Antisemitismus in Deutschland und leider auch in unserer Stadt empfinden.“ In Witten sei kein Platz für Rassismus und Antisemitismus.

