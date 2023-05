Links am Straßenrand sieht man das Motorrad nach dem tödlichen Unfall in Witten.

Witten. Schrecklicher Unfall auf der Ardeystraße in Witten. Ein Motorradfahrer ist am Abend (4.5.) tödlich verunglückt.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der Ardeystraße verunglückt. Alle Hilfe kam zu spät: Der 47-Jährige Wittener noch im Rettungswagen verstorben.

Der Unfall ereignete sich auf der Ardeystraße in Höhe Herdecker Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 47-Jährige dort gegen 20 Uhr stadtauswärts mit seinem Krad unterwegs. In Höhe der Herdecker Straße verlor er in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit dem Bordstein sowie einem Leitpfosten und stürzte. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. So meldet es die Polizei.

Strecke gilt als Gefahrenzone in Witten

Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erst im November 2021 hatte es fast an gleicher Stelle einen schweren Unfall gegeben. Damals war ein Autofahrer aus Witten dort mit seinem Wagen kurz nach dem Parkplatz „Oberes Herrenholz“ von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer konnte schwerstverletzt aus dem Auto geborgen werden, seine Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Der Straßenabschnitt steht schon länger in der Kritik und gilt als Unfallschwerpunkt. Im Waldstück ist Tempo 70 erlaubt, die Kurve ist zudem abschüssig. Es wurde über mehrere Maßnahmen beraten, die Gefahrenzone zu entschärfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten