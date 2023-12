Junger Wittener stirbt bei Unfall auf der A448

In der Nacht zum ersten Weihnachtstag verlor ein BMW- Fahrer bei starkem Regen auf der A448 in Richtung Witten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein junger Mann aus Witten wurde aus dem Fahrzeug rausgeschleudert.

Bochum/Witten. Tödlicher Unfall auf der A448 in Bochum am ersten Weihnachtstag. 20-Jähriger war wohl nicht angeschnallt und wurde aus dem Wagen geschleudert.

Bei einem schwerwiegenden Unfall auf der Autobahn 448 in Bochum hat in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ein junger Mann aus Witten sein Leben verloren. Der 20-Jährige saß in einem Wagen, der bei starkem Regen auf der A448 in Richtung Witten unterwegs war.

Der Fahrer des Wagens hatte wahrscheinlich witterungsbedingt die Kontrolle über seinen 3er BMW verloren, so der bisherige Ermittlungsstand der Dortmunder Autobahnpolizei. Andere Fahrzeuge waren wohl nicht an dem verhängnisvollen Unfall beteiligt.

Bei der Kollision wurde der 20-Jährige, der offenbar nicht angeschnallt war, aus dem Wagen geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden anderen Insassen des Wagens wurden laut Polizei nur leichtverletzt. Die A448 in Richtung Witten war nach dem Unfall längere Zeit komplett gesperrt. Weitere Details zum genauen Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten