Kunden stehen am Wagen von Frühstück & Imbiss "Wido" an der Brauckstraße in Witten.

Imbiss Frühstückstreffs kehren an die Brauckstraße in Witten zurück

Seit Jahrzehnten stehen an der Brauckstraße in Witten zwei beliebte Imbisswagen, im Volksmund „Frühstückstreff“ genannt. Sie öffnen schon vor Sonnenaufgang. Viele Berufskraftfahrer, die Ostermann-Lieferanten oder Handwerker decken sich dort mit Kaffee und belegten Brötchen, später dann mit Pommes & Co. ein.

Während der Bauphase ist nur noch ein Imbisswagen in Betrieb, der zurzeit an anderer Stelle steht. Wittens Stadtsprecher Jörg Schäfer: „Wir können es höchstwahrscheinlich möglich machen, dass sie sich wieder fast am gewohnten Standort niederlassen können.“