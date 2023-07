Viel Rauch stieg auf, als das Feld an der Kattenjagd in Witten-Vormholz brannte.

Hitze Feld brennt in Vormholz: Großer Einsatz für Feuerwehr Witten

Witten. Ein 2500 m² großes Feld ist abends in Witten-Vormholz in Brand geraten. Anfangs stellte sich die Situation für die Einsatzkräfte dramatisch dar.

Die Wittener Feuerwehr hat mit bis zu 50 Einsatzkräften die Flammen auf einem Feld in Vormholz bekämpft. 2500 Quadratmeter waren am Freitagabend in Brand geraten. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Die Flammen hatten sich „rasant“ auf der großen Fläche an der Kattenjagd ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilt. Auch eine Strohballenpresse brannte. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage zunächst dramatisch dar“, heißt es.

Wittener Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers auf Wohnhaus

Die ebenfalls bei dem Feuer auf einem Feld in Witten-Vormholz in Brand geratene Strohballenpresse wurde mit Schaum gelöscht. Foto: Feuerwehr witten

Um eine Ausbreitung des Feuers auf das Wohngebäude zu verhindern, bauten die Retter eine sogenannte „Riegelstellung“ auf, das heißt, es wurden auch noch nicht betroffene Flächen vorsorglich unter Wasser gesetzt. Mit zahlreichen C-Rohren und sogenannten „Feuerpatschen“ – ähnlich wie Fliegenpatschen, nur länger – gelang es der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe „Hölzer“, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Freiwillige aus Herbede löschten die Strohballenpresse. Auch die Einheit Annen war beteiligt.

Der Einsatz, der bei der Feuerwehr als „Vegetationsbrand“ geführt wird, war nicht zuletzt aufgrund der hohen Temperaturen kräftezehrend. Um so dankbar waren die Helfer für die Unterstützung von Anwohnern aus der Nachbarschaft. Sie hatten selbst erste Löschversuche unternommen und brachten den Einsatzkräften später Trinkwasser. Landwirte stellten ihre Maschinen zur Verfügung. Die Vormholzer Straße wurde während des dreistündigen Einsatzes, der gegen 19 Uhr begann, vorübergehend komplett gesperrt.

