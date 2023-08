Die Feuerwehr in Witten war im Bereich Kohlensiepen/Ardeystraße im Einsatz.

Feuerwehr Es knallt: Sprühflaschen bersten am Kohlensiepen in Witten

Witten. Bei einem Brand in einem Eckhaus am Kohlensiepen/Ardeystraße in Witten gab es laute Knallgeräusche. Der Grund waren Lack-Sprühdosen. Die Infos.

Ein Balkon-Brand hat am Sonntagnachmittag (20.8.) in Witten-Annen für Aufregung gesorgt. Laut Feuerwehr sind wegen der Hitze mehrere Sprühflaschen zerplatzt. Die Knall-Geräusche schreckten Nachbarn am Kohlensiepen auf.

Um 13.54 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand in dem Eckgebäude Ardeystraße/Kohlensiepen gemeldet. Der Balkon des Mehrfamilienhauses hatte Feuer gefangen. Auch die Glasscheiben zur zugehörigen Wohnung waren zerborsten. „Alle Mieter hatten bereits das Haus verlassen und auch die Wohnungstür stand offen“, berichtet der Einsatzleiter. So konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell löschen, ein Übergreifen auf die Wohnung wurde verhindert.

Sprühflaschen lagerten auf Balkon

Auf dem Balkon waren zwei oder drei Sprühflaschen, „zum Beispiel für die Auto-Lackierung“, so der Einsatzleiter, gelagert. Durch die Hitze des Feuers dehnten sie sich aus und explodierten. Im Umfeld des Brandes hörte sich dies an wie eine kleinere Gas-Explosion.

Das Feuer griff nicht auf die Nachbarwohnungen über und es kamen auch keine Personen zu Schaden. Um 15 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

