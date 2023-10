Dieses Motiv – Pippi Langstrumpf nebst Bananen – wird bald an der städtischen Kita in Rüdinghausen zu sehen sein.

Kunstaktion Baumgärtel-Banane verschönert Kita in Witten-Rüdinghausen

Witten. Der „Bananensprayer“, Künstler Thomas Baumgärtel, kommt nach Witten: Er sprayt an einer Kita in Rüdinghausen und eröffnet eine Ausstellung.

Der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel, besser bekannt als der „Bananensprayer“, ist weltweit bekannt für seine gesprühte „Banane“ an Museen und besonderen Kulturorten. Jetzt sprayt er in Witten-Rüdinghausen: Der städtische Kindergarten „Alte Rüdinghauser Schule“ erhält eine „Bananen-Pippi“.

Am Freitag, 20. Oktober, um 15.30 Uhr, wird Baumgärtel an der Kita an der Wemerstraße 2 aktiv werden. Er überträgt eines seiner bekanntesten Motive aufs Mauerwerk. Neben vielen Bananen ist darauf Pippi Langstrumpf zu sehen.

Pippi auf Leinwand: Dieses Kunstwerk überträgt Thomas Baumgärtel auf die Kita in Rüdinghausen. Foto: Baumgärtel

„Diese Figur symbolisiert ein selbstbewusstes Mädchen mit markanten Eigenschaften und Fähigkeiten für eine selbstbewusste junge Generation“, so der Rüdinghauser Professor Detlef H. Mache, der diese Kunstaktion fördert.

Kunstausstellung zum 40-jährigen Jubiläum

Im Anschluss – etwa 16.30 Uhr – wird Künstler Baumgärtel seine Ausstellung „Urban Pop Art“ mit über 40 Werken im Atelier „M“ in der Wemerstraße 35 eröffnen. Zur Vernissage sprechen Dr. Christine Vogt (Museumsdirektorin der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen), Jörg Obereiner (stellv. Landrat und Vorsitzender des Ausschusses Kultur und Vielfalt) und Detlef H. Mache vom Vorstand der Stiftung für Bildung und Kultur.

Präsentiert wird unter anderem die „Friedens-Banane“. Sie sei ein Zeichen gegen den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die jüngsten Ereignisse in Israel. Das Motiv „Friedens-Banane“ ist eine Metamorphose der Friedenstaube in Kombination mit Baumgärtels Leitmotiv, der klassischen Banane. Höchstwahrscheinlich wird dort auch ein Kunstwerk ausgestellt, das Baumgärtel vor Kurzem in der Ukraine gefertigt hat.

