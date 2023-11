Bahnstreik trifft Witten: Alle wichtigen Infos für Fahrgäste

Der nächste Tarifstreit bei der Bahn - was auf Fahrgäste zukommt

Der jüngste Tarifkonflikt bei der Bahn ist erst wenige Monate her, schon steht der nächste an. Diesmal streitet der Konzern mit der Lokführergewerkschaft GDL. Worum es geht und was auf die Kundinnen und Kunden in den nächsten Monaten zukommt.