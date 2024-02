Witten. Gut zehn Jahre machte der Erotik-Shop in bester City-Lage gute Geschäfte. Dass die Wittener Filiale schließt, liegt nicht an fehlenden Kunden.

Vielen behagte es nicht, dass 2013 an prominenter Stelle in Wittens Einkaufsmeile das „Erotikland“ eröffnete. An der Ruhrstraße, ausgerechnet neben dem Kindermodegeschäft „Ernstings Family“ und an Wittens meistgenutzter Fußgängerampel, die täglich viele Schüler passieren. Inzwischen hat man sich an den rotschrillen Sexshop mit seinen halbwegs züchtig angezogenen Schaufensterpuppen halbwegs gewöhnt, doch nun ist Schluss: Ende März schließt die Filiale.