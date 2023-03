Wie kommt Mülheims Nachtleben wieder in Schwung?

Mülheim. Mülheims Nachtleben lässt Wünsche übrig, sagen junge Menschen. Einer der beliebtesten Jugendtreffs löste sich auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Wenn Jugendliche aus Mülheim am Wochenende feiern gehen wollen, weichen sie oft nach Essen und Düsseldorf aus. Denn in Mülheim ist die Auswahl sehr überschaubar. Wenn Maik Liethen beispielsweise mit seinen Freunden ausgeht, bleiben aus seiner Sicht in Mülheim nur die „Rathsstuben“, „Die Kneipe“ oder das Restaurant „Alex“. „Es könnte mehr sein“, sagt der Zwanzigjährige. Der Student wünscht sich beispielsweise mehr Musikangebote in Mülheim.

In der Vergangenheit hat es sich der Jugendstadtrat zur Aufgabe gemacht, dieses Problem anzugehen. Neueste Idee: Einen Mülheimer Nachtbürgermeister ins Leben zu rufen, der für die Organisation des Nachtlebens verantwortlich sein soll. Der Vorschlag wurde seitens der Stadt abgelehnt. Ihr Argument: Es fehlt an finanziellen Mitteln.

Mülheimer Jugendstadtrat will trotz Rückschlags dranbleiben

Nach dieser Ernüchterung wollen die Jugendlichen auf jeden Fall weitermachen, es sei nämlich ein „großes Thema“, sagt Luisa Reichwein als Mitglied im Jugendstadtrat. Das Problem sei, dass es kein Nachtleben gebe. Die Schülerin findet, dass der Ballermann 6 als einziger populärer Club nicht ausreiche und mehrere Szenen abgedeckt werden sollten.

Wie der Name erahnen lässt, spielt der Club hauptsächlich Ballermann-Hits und Charts. So wie es jetzt ist, sei es schade für Mülheim, findet Luisa Reichwein. Sie persönlich geht trotzdem manchmal in den Ballermann, dort finden beispielsweise die Vorabi-Partys statt, aber auch sie weicht mit Ihren Freunden oftmals in andere Städte wie Essen-Rüttenscheid oder Düsseldorf aus. Über die Reaktion der Stadt zum Nachtbürgermeister ist die Schülerin nicht glücklich.

Mülheim brauche laut der Stadt keinen Nachtbürgermeister

In der weiteren Begründung der Stadt heißt es, dass Mülheim keinen Nachtbürgermeister brauche, da dieser in anderen Städten lediglich für die Sicherheit sorgen würde. Die Sicherheit sei in Mülheim jedoch kein Problem. Kein Sicherheitsproblem, kein Nachtbürgermeister.

Luisa Reichwein hat die Sache anders verstanden. Für sie ist mit dem Amt jemand gemeint, der das Nachtleben in Schwung bringt. Wie es am Ende heißt, „sei doch egal“, sagt sie.

„Die Kneipe“ als Mülheims ehemals großer Treffpunkt für Schüler und Studierende

Früher galt „Die Kneipe“ an der Duisburger Straße als Haupttreffpunkt für Schüler und Studierende. Erst kam ein Umzug an die Ebertstraße am Rathausmarkt und dann Corona. Zuvor war die Kneipe oft so voll, dass es schwer fiel, durch die Menschenmenge an die Bar zu gelangen. Heute wird sie deutlich weniger besucht. Somit hat sich der Haupttreffpunkt für junge Menschen in Mülheim durch den Umzug so gut wie aufgelöst. Das hatte zur Folge, dass das müde Nachtleben in Mülheim noch unattraktiver wurde. Zum Ärgernis vieler Schüler und Studenten.

„Man ist aus ganz Mülheim zusammengekommen“

Tom Hanisch (22), der in Mülheim lebt, kann sich an die früheren Zeiten in der Kneipe erinnern: „Man konnte sich kaum bewegen“, sagt der 22- Jährige. So voll soll es gewesen sein. „Man ist aus ganz Mülheim zusammengekommen.“ Laut ihm, sei es der Ort in Mülheim gewesen, wo Schüler und Studenten hingegangen seien. Aktuell sei die Kneipe relativ leer und die Stimmung eher ruhig. Man treffe kaum noch Leute. Er findet, dass man in Mülheim abends nur wenig unternehmen könne. Deshalb fährt auch er abends in andere Städte.

Tom würde sich freuen, wenn es außer dem Ballermann 6 einen anderen Club gebe. Er ist auch der Meinung, dass es mehr Bars und Kneipen auf der Schloßstraße geben solle, damit sich die allgemeine abendliche Stimmung verbessere.

Das sagt Mülheims Betreiber

Tom Buder, Betreiber der Kneipe, muss allein Beim Wort Nachtleben schon lachen: „Es gibt keins“, sagt der 55 Jährige. Auch er sah die Kneipe als Hauptreffpunkt für junge Leute. In seine Kneipe kämen 90 Prozent Schüler und Studenten. Nun würden viel weniger kommen: „In der Woche war es früher doppelt so voll.“ Das läge jedoch nicht am Umzug der Kneipe an die Friedrich Ebert Straße, sondern an der Coronapandemie und dem einhergehenden Lockdown: „Die Leute schließen sich ein und schauen lieber Netflix“, erklärt Tom Buder.

Die Jugendlichen würden zudem, wenn sie was unternehmen, auf andere Städte ausweichen. Es gäbe an Angeboten für Jugendliche nur „Die Kneipe“ und die „Rathsstuben“, darüber hinaus gebe es eher Läden für ein älteres Publikum oder wie er es nennt: „Versackbaracken für Opas“. Da müsse man sich nicht wundern, wenn es kein Nachtleben in Mülheim gebe. Doch er hat Verständnis für diejenigen, die keine neue Kneipe mehr aufmachen wollen. Es sei schwer über die Runden zu kommen: „Wir leben nur noch von den Wochenenden.“

Clubs und Bars in Mülheim- lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim