Toter Flüchtling: Ibrahima Barrys Leichnam freigegeben

Am Freitag soll auf Mülheims Kurt-Schumacher-Platz erneut eine Solidaritätskundgebung für den Guineer Ibrahima Barry stattfinden, der am 6. Januar nach einem Polizeieinsatz im Saarner Flüchtlingsdorf gestorben ist.

Mülheim Die Stadt Mülheim hat der Überführung des Leichnams von Ibrahima Barry nach Guinea zugestimmt. Freitag gibt es erneut Protest in der Innenstadt.

Während die Stadt Mülheim den Leichnam von Ibrahima Barry für eine Überführung in dessen Heimatland Guinea freigegeben hat, wird es am Freitag (19. Januar) in Mülheims Innenstadt eine weitere Solidaritätskundgebung für den nach einem Polizeieinsatz verstorbenen jungen Flüchtling geben.

Wie die Polizei bestätigte, ist jene Kundgebung für die Zeit von 14 bis 19 Uhr angemeldet, wie am vergangenen Samstag auf dem Kurt-Schumacher-Platz. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angemeldet; in der Vorwoche waren 150 und mehr Menschen dem Aufruf unter anderem vom Makroscope-Verein und dem AZ gefolgt. Zwischenzeitlich hat sich laut der stellvertretenden Integrationsratsvorsitzenden Gilberte Raymonde Mandel-Driesen ein Solidaritätskreis aus Vereinen, Initiativen und afrikanischer Community gebildet, der weiter „Gerechtigkeit für Ibrahima Barry“ und eine unabhängige Aufklärung dessen Todes einfordern will.

Kundgebung in Mülheim: Familie und Freunde sollen sprechen

Bei der Kundgebung am Freitag wollen die Organisatoren insbesondere auch Familie, Freunde und Bekannte des verstorbenen Guineers am offenen Mikrofon zu Wort kommen lassen. Mit dabei sein will auch ein in Köln lebender Cousin von Ibrahima Barry, der laut Mandel-Driesen die Vollmacht der Familie hat, sich in Deutschland für die Belange Barrys einzusetzen.

Erfolgreich hat dieser mittlerweile eine Überführung des Leichnams nach Guinea bei der Stadt beantragt. Das bestätigte Ordnungsdezernentin Anja Franke. Der Stadt hätten zunächst keine bestätigten Informationen über Verwandte des Verstorbenen vorgelegen, wohl aber mehrere Anfragen von Privatpersonen und Vereinen, die eine Bestattung hätten organisieren wollen. Nach Prüfung der Anträge sei einer Rechtsanwaltskanzlei, die die Interessen der Mutter des Verstorbenen vertritt, der Leichnam übergeben worden. Laut Mandel-Driesen befindet sich der Leichnam nun in Köln. Es werde geprüft, ob man für ein etwaiges Gerichtsverfahren noch ein medizinisches Zweitgutachten in Auftrag geben wird.

Mülheimer Fall: Innenausschuss des Landtages vertagt die Debatte

Derweil ist der Mülheimer Fall im Innenausschuss des NRW-Landtages am Donnerstag nicht wie geplant zur Sprache gekommen. Die Debatte wurde vertagt. Mülheims SPD-Landtagsabgeordneter Rodion Bakum sagte, dass seine Fraktion prüfe, das Thema für die nächste Landtagssitzung zu platzieren, da der nächste Innenausschuss erst für Ende Februar terminiert sei.

