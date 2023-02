Am Dienstag, 14. Februar, wird die Ruhrbahn in Essen und Mülheim bestreikt.

Nahverkehr Streik in Mülheim: Busse und Bahnen stehen still am Dienstag

Mülheim. Am Dienstag, 14. Februar, wird bei der Ruhrbahn gestreikt. Busse und Bahnen stehen in Mülheim und Essen einen Tag still. Was Verdi ankündigt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Ruhrbahn in Mülheim und Essen am Dienstag, 14. Februar, zu einem eintägigen Warnstreik auf. Den ganzen Tag über sollen Busse und Bahnen in den Depots bleiben. In anderen NRW-Städten war der Nahverkehr bereits am Donnerstag lahmgelegt worden.

Der Warnstreik am Dienstag betrifft nur den Nahverkehr; Kitas und andere Betreuungseinrichtungen sind nicht betroffen.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Mülheim: Der Nahverkehr wird einen Tag stillstehen

Es gelte in der aktuellen Tarif-Auseinandersetzung, „den Forderungen Nachdruck zu verleihen“, heißt es seitens der Gewerkschaft Verdi. „Wir fordern vom Bund und den Kommunen eine Steigerung der monatlichen Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat.“

Gestreikt werden soll von 3 Uhr in der Frühe bis um 3 Uhr am folgenden Tag, Mittwoch, 15. Februar.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim