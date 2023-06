Mülheimer Postbank noch zu: Kunden müssen in Nachbarstädte

Die Postbank-Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße an der Mülheimer Stadtmitte öffnet bis auf weiteres nicht.

Mülheim. Nach der Schließung der Hauptpost am Mülheimer Bahnhof sollte es in der Innenstadt weitergehen. Allerdings bleiben die Türen dort zu – vorerst.

Suchend blickt sich eine Dame um, scheint den Eingang zur Postbank-Filiale zu suchen, die am heutigen Mittwoch erstmals öffnen sollte. Ein Sicherheitsmann, der an einem versperrten Seiteneingang Wache hält, erklärt ihr: „Nein, heute bleibt’s noch zu. Vorne hängt ein Zettel.“ Darauf steht: „Bitte beachten Sie, dass die diese Filiale kurzzeitig geschlossen hat. Bald sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Für Elke de Greef kaum ein Trost, „jetzt bin ich doch extra hier runter gelaufen“, sagt die 80-Jährige. Eigentlich habe sie Kontoauszüge holen wollen, so wie früher in der Hauptpost am Hauptbahnhof. „Das war sowieso viel besser gelegen für mich.“ Seit Montag ruht dort der Betrieb, nach erfolgtem Umzug sollte es an der Stadtmitte weitergehen. „Ich muss schon sagen, die Enttäuschung ist groß“, so de Greef. Sie werde in den kommenden Tagen nochmal vorbeikommen.

Kundin Elke de Greef (80) ist enttäuscht – für sie ist ein Ausweichen auf Filialen in den Nachbarstädten keine Option. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Unklar ist, ob bis dahin der Betrieb in der neuen Postbank-Filiale, in der künftig auch Postdienstleistungen abgewickelt werden sollen, anlaufen wird. In einer schriftlichen Mitteilung erklärt die Postbank, dass sich die Eröffnung verzögert, „da eine erforderliche behördliche Genehmigung noch aussteht“. Auf Nachfrage erläutert Pressesprecher Oliver Rittmaier: „Die Filiale bleibt bis auf Weiteres geschlossen.“ Zu der Ursache könne er keine genaueren Details geben. Axel Booß, Leiter der Mülheimer Bauaufsicht, bestätigt gegenüber der Redaktion, dass „eine Baugenehmigung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden konnte“. Belange des Brandschutzes müssten einer feuerwehrspezifischen und behördlichen Prüfung unterzogen werden. „Wir sind als Baugenehmigungsbehörde bestrebt, diese Baugenehmigung schnellstmöglich zu erteilen.“

Für die Kundschaft der Bank und Post zieht das Umwege nach sich. Die Postbank rät für Briefe und Paketsendungen, auf andere Filialen auszuweichen, etwa die Partnerfiliale der Deutschen Post im Hafencenter an der Weseler Straße, oder die Postfilialen an der Aktienstraße 168, Zeppelinstraße 13, Bülowstraße 89 und Oberhausener Straße 172. Wer allerdings Finanzielles bei der Postbank abwickeln will, muss sogar über die Stadtgrenze hinaus. Hier nennt das Unternehmen die Oberhausener Niederlassung am Bahnhof (Paul-Reusch-Straße 2) sowie die Filiale in Duisburg-Hamborn (Goethestraße 2-4) als Alternativen. Der Haken: Bis zum Oberhausener Standort sind es rund acht Kilometer, bis zum Duisburger Standort etwa 16 Kilometer.

Ein älteres Ehepaar, das am Mittwochvormittag ebenfalls vor verschlossener Tür steht, wird wohl den Weg nach Oberhausen auf sich nehmen müssen. „Was bleibt uns anderes übrig“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte. „Eine Frechheit ist das, was die sich hier rausnehmen“, ereifert sich in indes ihr Mann. „Wenigstens einen Grund könnten Sie uns nennen.“

An Mülheims Stadtmitte sollte die neue Postbank-Filiale öffnen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Mülheimer Kundschaft soll auf andere Standorte ausweichen

Wenn es nicht gerade um Kontoauszüge oder Überweisungsträger geht, verweist die Postbank auf die Möglichkeit, in der Deutschen Bank (Wallstraße 6) Geld abzuheben oder das sogenannte Cashback-Verfahren in Supermarkt zu nutzen. Dabei lässt man sich beim bargeldlosen Einkauf durch Kartenzahlung kostenlos einen frei wählbaren Betrag Bargeld auszahlen. „Diesen Service gibt es zum Beispiel bei Netto, Friedrich-Ebert-Straße 29, bei Aldi, Hans-Böckler-Platz 1-31, oder bei Edeka, Hans-Böckler-Platz 1“, heißt es von der Postbank.

Die alte Hauptpost ist leergezogen, einiges an Equipment sei am neuen Standort verbaut. „Wir haben beim Umzug vieles mitgenommen, deswegen ist die alte Filiale nicht mehr funktionsfähig“, so Oliver Rittmaier. Wann genau der Betrieb in der neuen Postbank-Filiale an der Stadtmitte aufgenommen werden kann, bleibt unklar. „Wir können derzeit keinen Zeithorizont nennen.“

