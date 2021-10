„Parkstadt“: Pläne im Tengelmann-Casino für alle Mülheimer

Die neue Parkstadt mit einem See in der Mitte soll auf dem alten Tengelmanngelände in Mülheim entstehen.

Mülheim. Die Pläne für die zukünftige Parkstadt sind in der kommenden Woche öffentlich zu sehen. Was die Bürger im ehemaligen Tengelmann-Casino erwartet.

Die Modelle und Pläne der zukünftigen „Parkstadt“ auf dem ehemaligen Tengelmanngelände in Broich sind ab heute im ehemaligen Casino von Tengelmann für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu besichtigen.

Die Stadt Mülheim verweist darauf, dass der Siegerentwurf am Montag, 18., Mittwoch, 20. und Freitag, 22. Oktober, jeweils in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr zu sehen ist. Interessierte sind in dieser Zeit von der Firma Soravia eingeladen, in den Spiegelsaal an der Wissollstraße zu kommen und sich selbst ein Bild zu machen. Das alte Tengelmann-Areal in Mülheim soll zur grünen „Parkstadt“ mit Wohnen, Gewerbe und Freizeit werden.

Zentrales Element der Parkstadt soll ein 100 Meter breiter Grünstreifen zwischen Veilchenweg und Ulmenallee werden, der für die Bürger von allen Seiten her zugänglich sein soll. In der Mitte soll ein See entstehen. Die Bäume sollen nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt angepflanzt werden. „Wir wollen ein sozial-ökologisches Musterprojekt bauen“, sagte Investor Erwin Soravia. Mitte 2023 sollen die ersten Bauarbeiten beginnen, als erstes soll der Park entstehen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim